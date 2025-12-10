Filtran nombres de tres futbolistas que podrían salir de Chivas previo al Torneo Clausura 2026

Guadalajara, Jalisco.- Después de su eliminación del Apertura 2025, la directiva de Chivas se ha movido en el mercado nacional e internacional para conformar la nueva plantilla de cara al próximo torneo. Entre rumores de altas y bajas, la prensa especializada reporta que dos elementos podrían ser parte de la limpia en el interior del Rebaño Sagrado. Los nombres que han surgido son los de Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Alan Pulido.

De acuerdo con información proporcionada por AS México, el equipo rojiblanco se plantea darle salid a estos futbolistas, aunque los tres tienen contrato vigente con la institución. Mozo, al igual que 'Guti', cuenta con vínculo contractual hasta 2027 con el cuadro tapatío, por lo que buscan darle acomodo en el mercado nacional. Incluso, Gutiérrez, con experiencia europea previa en el PSV Eindhoven, podría recalar en la Major League Soccer (MLS).

A través de su canal de YouTube, el corresponsal de ESPN, Jesús Bernal, contó que Chivas tiene la intención de poner a Erick Gutiérrez en el mercado, principalmente porque la nómina es demasiado alta y el originario de Los Mochis, Sinaloa, ha ido perdiendo protagonismo en el cuadro titular de Gabriel Milito. Alan Pulido, por su parte, es uno de los que mayores posibilidades tiene de abandonar el club y Ángel Sepúlveda cubriría su posible baja.

Según el sitio web especializado Transfermarkt, Gutiérrez Galaviz mantiene contrato vigente con el Rebaño Sagrado hasta junio del 2027 y su carta ronda la cifra de los 3.5 millones de dólares. A pesar de ser un jugador relativamente joven, pues actualmente tiene 30 años edad, la realidad es que su nivel futbolístico recayó a causa de una lesión y no cualquier equipo podría alcanzar dicho monto, por lo que su salida no resultara fácil.

El caso de Alan Mozo no es muy diferente a los anteriores, pues su puesto ha sido ocupado por el mexicoamericano Richard Ledezma, quien se apoderó del carril derecho, relegando al canterano de Pumas a la banca. Hay que recordar que el Guadalajara afrontará el Clausura 2026 en la primera mitad del semestre, aunque la actividad aumentará de intensidad en la segunda parte del año con la nueva edición de la Leagues Cup.

Fuente: Tribuna del Yaqui