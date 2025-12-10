Hansi Flick niega vestidor 'roto' en el Barcelona y justifica la molestia de Yamal al ser sustituido

Ciudad de México.- La jornada 6 de la Champions League dejó con un sabor agridulce a los aficionados del Barcelona, pues lograron una importante victoria ante el Eintracht Frankfurt, pero Lamine Yamal se marchó molesto al ser sustituido en los minutos finales. Ante la polémica, Hansi Flick, estratega del conjunto culé, negó que haya un problema con el delantero y explicó por qué tomó la decisión de enviarlo al banquillo.

Un Barcelona mermado por las bajas llegaba a la Champions para medirse contra el Frankfurt, quien se adelantó en el marcador del Camp Nou al minuto 21 y pudo preservar la ventaja por el resto de la primera mitad. Cuando el compromiso se complicaba más para el cuadro español, apareció Jules Koundé, que con un doblete en menos de cinco minutos le dio la vuelta a los cartones, asegurando los tres puntos.

En los minutos finales, el Frankfurt atacó de manera constante y estuvo cerca de empatar el encuentro, por lo que el mandamás del Barcelona comenzó a realizar ajustes en sus elementos y, de entre ellos, sacó a Yamal por Roony Bardghji. Lamine se molestó al ver que era el 'sacrificado' y, al salir del campo, le reprochó a su entrenador, dejando una imagen preocupante para los seguidores 'blaugranas'.

Pese a las polémicas, Flick descartó que haya un problema con Lamine Yamal y relató que todo quedó aclarado en los vestidores al finalizar el partido. "Le entiendo totalmente, porque él cree que puede jugar todos los momentos. Me parece bien, yo no tengo ningún problema".

uD83DuDEA8 Hansi Flick: “Lamine Yamal was a bit disappointed for the sub, but I needed fresh legs”.



Así mismo, el estratega alemán comentó que entiende las actitudes de Lamine Yamal, pues él también fue jugador en su juventud y le molestaba ser sustituido, aunque no era tan expresivo como lo fue el delantero de la Selección Española. "Quizás yo no lo mostraba así, pero lo acepto sin problemas".

Por último, indicó que su decisión también fue influenciada por la tarjeta de amonestación que le habían mostrado a Lamine minutos atrás, la misma que le hará perderse el próximo duelo de la Liga de Campeones de la UEFA por acumulación, aunque haber visto una doble amarilla le pudo haber costado una penalidad mayor.

