Isaac Paredes sería el refuerzo estrella de Naranjeros para la segunda vuelta de la LAMP

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo tienen como principal objetivo levantar la corona de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP); inclusive en el arranque de campaña, el manager Juan Gabriel Castro, en entrevista para TRIBUNA, afirmó que año tras año la encomienda de la institución es conquistar la corona.

Aunque actualmente cuentan con una gran base de peloteros que los puede acercar a esa misión, en las próximas semanas se sumará una nueva pieza, que le inyectará más fortaleza a la ofensiva; se trata del ligamayorista sonorense Isaac Paredes.

Fue el propio jugador en sus redes sociales donde compartió una historia con una imagen de él levantando el campeonato del beisbol invernal de México, acompañado de un pequeño mensaje que decía: "Vengo por la 18, bye", dejando en claro que en los siguientes días reportará con la novena de Hermosillo.

ISAAC PAREDES JUGARÁ CON HERMOSILLO



Después de su viaje a Houston para un chequeo médico, el sonorense Isaac Paredes recibió el permiso de los Astros para jugar este invierno con los Naranjeros de Hermosillo.



Fue el mismo pelotero quien lo anunció en su cuenta de Instagram.

Hace unas semanas el propio pelotero se encontraba en territorio sonorense de vacaciones y en varias ocasiones comentó que todavía no tenía claro si jugaría esta temporada en la LAMP, ya que tenía que contar con el permiso de los Houston Astros, pero tras el mensaje de esta semana, al parecer el cañonero recibió luz verde por parte de su club en la MLB.

Isaac Paredes viene de tener un 2025 de ensueño, ya que en su primera campaña con Astros, fue de los mejores a la ofensiva, terminando con .254 de porcentaje, con 20 jonrones, 53 carreras producidas y 53 anotadas en 378 turnos al bat. Ese gran paso le permitió al hermosillense ser llamado a su segundo Juego de las Estrellas, invitación que el 'Tigre' rechazaría, ya que necesitaba tomar un descanso.

Una vez activada la segunda vuelta de la MLB, el mexicano sufrió una lesión en el tendón de la corva (hamstring) derecho, lo que lo mantuvo alejado de las canchas por varias semanas, hasta hacer su regreso en las últimas series de la fase regular de las Grandes Ligas.

Cabe destacar que Paredes se ha caracterizado por levantar la mano y reportar en el invierno con los Naranjeros de Hermosillo. El torneo anterior también reforzó al equipo, pero se quedaron cortos en la lucha por el título al caer en las semifinales.

