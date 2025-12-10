Julio César Chávez Jr. descarta su retiro del boxeo: "No me siento ni viejo ni acabado"

Ciudad de México.- Luego de pasar varias semanas tras las rejas y estar en medio de un proceso legal por diversos crímenes ligados al crimen organizado, Julio César Chávez Jr. se encuentra preparando su regreso a los encordados a finales del 2026. Así mismo, el hijo de la leyenda del boxeo mexicano descartó que su retiro del deporte profesional esté cerca, asegurando que aún tiene mucho por mostrar.

Chávez Jr. visitó el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, pues fue requerido para una de las audiencias definitivas en torno a las acusaciones por supuestos nexos con el narcotráfico, así como el estar inmiscuido en el tráfico de armas y drogas. Según lo revelado, los representantes legales consiguieron extender los días de investigación y se programó la audiencia final para el próximo 24 de febrero del 2026.

#Deportes | La leyenda mexicana del boxeo, Julio César Chávez, aseguró que su hijo, Chávez Jr. no se encuentra involucrado con ningún grupo criminal: "Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel”, aseguró uD83DuDDE3?uD83EuDD4A pic.twitter.com/uGM6ScXcKt — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 13, 2025

Pese a que el proceso legal sigue su marcha, 'Julito' tiene la meta clara de continuar con su carrera dentro de los encordados; el sinaloense aseguró que la pelea que sostendrá con el argentino, Ángel Julián, será un gran espectáculo y los aficionados al boxeo podrán observar su mejor versión. "Le dije a los promotores que necesitábamos un rival de calidad; yo vengo a buscar peleas importantes. Lleva 10 (peleas) ganadas, así que esperemos que sea competitivo".

Sobre el cuestionamiento de un probable retiro, Chávez Jr. descartó la idea de inmediato y aseguró que a los 39 años aún tiene mucho que ofrecer, comparando su edad con púgiles que están dentro de la élite como Terrence Crawford y Badou Jack. "No son los años, es la vida y el estrés; no me siento ni viejo ni acabado. Me voy a retirar el día que me sienta listo, no dependerá de un número", mencionó a un medio de la capital sonorense.

Quiero que la gente me recuerde como una buena persona que entró al boxeo para salvarle la vida a su papá; esa profesión me salvó la vida y quiero que me recuerden como un buen ejemplo".

Julio César Chávez Jr. volverá al ring contra el argentino Ángel Julián Sacco, tras siete meses de su última pelea, cuando perdió a manos de Jake Paul. El deportista sinaloense mantiene récord de 54 victorias, 34 por nocaut, seis derrotas y un empate, además de un no contest.

#Deportes | Julio César Chávez Jr. vuelve a los encordados; así fueron las últimas peleas en su carrera uD83EuDD4A??https://t.co/aXtcO3h7oo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui