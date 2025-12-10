Julio César Chávez Jr. visita el Centro de Justicia de Hermosillo para continuar con su proceso legal

Ciudad de México.- El pugilista mexicano, Julio César Chávez Jr., estuvo de visita en tierras sonorenses para continuar con su juicio tras las acusaciones recibidas por delincuencia organizada y supuestos nexos al narcotráfico. El mayor de la dinastía Chávez Carrasco tuvo una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, la cual serviría para ayudar a definir su futuro legal.

Cabe recordar que el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, está inmiscuido en problemas legales serios desde julio del 2025, cuando fue detenido en Los Ángeles, Estados Unidos, por nexos al Cártel de Sinaloa y estar involucrado en el trasiego de armas. Luego de varias semanas en una prisión de máxima seguridad en Texas, fue deportado y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 de la capital sonorense.

Luego de realizarse la audiencia inicial en los Juzgados Federales de Hermosillo, se determinó que el deportista podría proseguir su caso fuera de los penales y se le fue otorgada la libertad condicional, aunque debía cumplir ciertas medidas cautelares. Entre ellas destacaron el no salir del país sin autorización previa; se le prohibió tener contacto con personas vinculadas al caso y tener que presentarse a las audiencias de su proceso.

#Deportes | Julio César Chávez Jr. es puesto en libertad; reportan que abandonó el Cefereso 11 de Hermosillo uD83EuDD4AuD83DuDEB6uD83CuDFFBhttps://t.co/TjgNYynnRG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) August 24, 2025

Una de ellas fue celebrada durante las primeras horas del 10 de diciembre en las instalaciones del Poder Judicial Federal, en la que Chávez Carrasco y sus asesores legales presentaron una apelación para extender los días de investigación y aplazar una probable sentencia. De acuerdo con la información revelada por la periodista Michelle Rivera, la audiencia final para 'Julito' se llevará a cabo el próximo 24 de febrero del 2026.

Así mismo, la colaboradora de Radio Fórmula aseguró que la cita en la corte se llevó a cabo sin contratiempos ni desfogue de argumentos, señalando que sigue vinculado a proceso por los delitos antes mencionados.

uD83DuDD34 Actualización del caso Julio César Chávez Jr.: El boxeador acudió hoy al Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo para su segunda audiencia breve, donde se determinó ampliar el plazo de investigación complementaria, según fuentes del caso.



uD83DuDCF9 @michelleriveraa #México… pic.twitter.com/jAnIctY9p7 — Radio Fórmula Sonora (@rfsonora) December 10, 2025

Mientras tanto, Julio César Chávez Jr. se encuentra en medio de la preparación para marcar su regreso a los encordados este próximo 24 de enero del 2026. El sinaloense encabezará una función en San Luis Potosí, enfrentado al argentino Ángel Julián.

Fuente: Tribuna del Yaqui