Ketel Marte despierta el interés de dos históricos equipos de las Grandes Ligas

Arizona, Estados Unidos.- Ketel Marte es uno de los nombres que más se encuentra en la órbita de las Grandes Ligas, y este miércoles 10 de diciembre, el portal oficial de la MLB reveló que los Toronto Blue Jays y los Boston Red Sox están interesados en los servicios del pelotero.

Este seguimiento viene un mes después de que el gerente general de los Arizona D-backs, Mike Hazen, indicara que estaba dispuesto a escuchar ofertas de cambio por el segunda base, que hoy en día es un estelar dentro del mejor diamante del mundo: la MLB.

Who says no to this Ketel Marte trade? Red Sox or DBacks pic.twitter.com/3Zp2k1z0HO — Ceddanne Rafaela Enjoyer (@RafaelaEnjoyer) December 9, 2025

Según el analista Jon Heyman, además de los dos equipos de la división Este de la Liga Americana, igualmente los Mariners, Rays y posiblemente los Filis son pretendientes potenciales para el cañonero de 32 años. Los Cincinnati también están considerando hacer un movimiento por Marte.

El dominicano estuvo excelente la temporada anterior, al registrar un certamen de 28 jonrones con un OPS de .893 y un WAR de 4.6 (según FanGraphs) en 126 juegos. Desde el 2023, el pelotero es uno de los 15 mejores jugadores tanto en WAR (15.3) como en wRC+ (140), donde además ya es ganador al Bate de Plata y siendo seleccionado al All Star Game en cada una de las últimas dos temporadas.

Aumentando aún más el atractivo de Marte, es su contrato donde le pagarán 91 millones de dólares durante las próximas cinco temporadas, con una opción del jugador de 11.5 millones después de la campaña del 2030. Sin embargo, los D-backs están buscando un paquete grande a cambio de sus servicios.

También hay otro nombre importante en el mercado de cambios; según el portal MLB Network, las posibilidades de un canje que involucre al segunda base de los Rays, Brandon Lowe, han aumentado durante las últimas horas. Cabe destacar que en noviembre, Tampa Bay ejerció la opción del club de Lowe por 11.5 millones; será agente libre después del 2026. Al igual que Marte, Cincinnati está interesado en Lowe.

Ketel Marte home run supercut, because why not pic.twitter.com/v2ogCWQ0kp — Thomas Nestico (@TJStats) December 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui