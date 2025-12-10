Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin seleccionados, MLB regresa a México y más en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este miércoles 10 de diciembre, informamos que la Liguilla del torneo Clausura 2026 se jugará sin seleccionados.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Joshua promete dañar a Jake Paul

El excampeón mundial Anthony Joshua ha prometido un desempeño dominante en su pelea contra Jake Paul el 19 de diciembre. Joshua aseguró que su plan es no solo ganar, sino también superar, eclipsar y, lo más importante, lastimar a su oponente. De esta manera, busca dejar clara su superioridad en el ring y ofrecer una actuación memorable a sus seguidores.

Regresan la Major League Baseball a México

Las Major League Baseball (MLB) volverán a celebrar partidos de temporada regular en México el próximo año, trayendo la emoción del beisbol profesional al país. El evento contará con un enfrentamiento entre los equipos San Diego y Arizona. Este duelo marca el regreso de las Mayores a territorio mexicano, reanudando la tradición de llevar encuentros internacionales a la afición.

Con nueve extranjeros y sin seleccionados se jugará la Liguilla el próximo año

La Liguilla del Clausura 2026 presentará un formato modificado debido a la preparación de la Selección Nacional para la Copa Mundial. Los equipos de la máxima categoría del futbol mexicano disputarán la fase final del torneo con la participación de nueve jugadores extranjeros por plantilla. Además, no contarán con los seleccionados nacionales, quienes estarán concentrados en sus compromisos mundialistas.

Fuente: Tribuna del Yaqui