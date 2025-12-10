Lo acusaron de corrupción en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y ahora será DT de este club

Oaxaca, Oaxaca.- Efrén Hernández Mondragón, un exfutbolista profesional y exfuncionario público durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos en el periodo de 2018 y 2024, fue anunciado como nuevo director técnico de Alebrijes de Oaxaca de cara Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. Hernández Mondragón arrastra acusaciones por desvío de recursos y corrupción desde que ocupó un cargo público en el gobierno morelense.

Durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, el también exjugador del CF América fungió como director general de Procesos para la Adjudicación de Contratos. En su momento, el nuevo timonel de Alebrijes fue acusado de diversas irregularidades, inclusive, la Auditoría Superior de la Federación detectó desvíos de dinero por 154 millones de pesos durante la gestión de Blanco, en las que presuntamente intervino Hernández Mondragón desde su posición.

Me parece que es un estado muy bonito, rico en cultura y en la gastronomía. La gente nos ha recibido muy bien. Tengo palabras de agradecimiento. Es una nueva adaptación para mí y para el cuerpo técnico, pero estamos acostumbrado a movernos de estado y será una experiencia muy satisfactoria para todos", fueron sus primeras palabras tras ser anunciado como nuevo estratega del equipo oaxaqueño.

uD83DuDDE3?uD83CuDF99?| Las primeras impresiones de nuestro director técnico Efrén Hernández, al llegar a #AlebrijesuD83EuDD97 #SuspiroPorVerteuD83EuDDE1uD83EuDD97 pic.twitter.com/s7ARqi1Z59 — Alebrijes Oaxaca (@AlebrijesOaxaca) December 8, 2025

De acuerdo con información proporcionada por el medio Contraparte, el Gobierno Federal, a través de la Auditoría Superior de la Federación, documentó las presuntas irregularidades por 154 millones de pesos con empresas que no entregaron los bienes comprados por el Gobierno de Morelos. Entre estos bienes se detectó que no se entregaron pintura e impermeabilizantes para escuelas, así como alimentos para policías y alimentos para pacientes del Hospital del Niño Morelense.

Todo esto quedó estipulado en la ASF en la cuenta pública de 2023. Asimismo, otro escándalo que se registró y que empañó la actividad pública de Efrén Hernández fue cuando se negó a publicar todos sus bienes, lo cual, como funcionario público, tiene la obligación de rendir su declaración patrimonial ante la sociedad. Además, el presidente del Colegio de Abogados de Morelos, Enrique Paredes Sotelo, lo habría señalado por anomalías en los contratos de adjudicación.

Aunado a que el empresario Arturo Castagñé Couturier aseguró que Hernández Mondragón tenía una cuenta bancaria en el extranjero por un monto de 3 millones 956 mil 194 dólares en el Atlantic Security Bank, acusación que el exfutbolista negó y amenazó con tomar acciones legales. En su etapa como jugador, Efrén vistió la playera de América, Club León, Puebla, Tigrillos (de la extinta Primera División A), Tampico Madero, Tecos y hasta Tiburones Rojos de Veracruz.

Fuente: Tribuna del Yaqui