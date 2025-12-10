Los Atlata Braves dan un 'golpe' de autoridad y firman a Mike Yastrzemski

Atlanta, Estados Unidos.- Los Atlanta Braves tuvieron una campaña para el olvido en las Grandes Ligas, situación que intentarán evitar para el siguiente año, por eso la directiva ya está moviendo sus piezas y este miércoles 10 de diciembre dieron un golpe sobre la mesa al anunciar la contratación de Mike Yastrzemski. Según el portal de la MLB, el acuerdo entre el club y el jugador es por 23 millones de dólares, donde también se incluye una opción del equipo por siete millones para la temporada 2028.

El pelotero de 35 años de edad tuvo una temporada movida en el 2025 después de ser cambiado en la fecha límite. Su promedio de bateo y porcentaje de embasado con los Kansas City Royals después del canje (.237, .339) fueron casi idénticos a sus números con los de San Francisco (.231, .330).

Braves, OF Mike Yastrzemski reportedly agree to 2-year deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/yLCAwih6vY — MLB (@MLB) December 11, 2025

Pero sus cifras de poder vieron un aumento significativo, ya que conectó 14 dobles y nueve jonrones en 50 juegos con los de la Liga Americana en comparación con 14 dobles y ocho cuadrangulares en sus 96 juegos anteriores con los Giants. Eso resultó en un aumento de 145 unidades en su porcentaje de slugging (.355 antes del canje, .500 después), llevando su línea final a .233/.333/.403.

Esos 50 juegos fueron los primeros de Yastrzemski en las Mayores fuera de la novena de California, con quienes hizo su debut a los 28 años en 2019 después de seis años en el sistema de los Baltimore Orioles. Desde su estreno hasta el final de la temporada acortada de 2020, jugó 161 partidos y bateó .281/.375/.535 (OPS+ de 136) con siete triples, 31 vuelacercas y 90 carreras impulsadas para los también conocidos como Gigantes, y terminó octavo en la votación para Jugador Más Valioso de la Nacional en el 2020.

Aunque no ha vuelto a tener una campaña como la de hace cuatro torneos, Yastrzemski siguió siendo un pilar para los de San Francisco hasta el momento del canje y aún lidera el club en juegos jugados, hits, dobles, triples, jonrones, empujadas, bases por bolas y carreras anotadas.

Mike Yastrzemski is headed to Atlanta pic.twitter.com/QrdbQ04Yxf — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) December 11, 2025

Por otra parte, con los Giants fue nombrado finalista del Guante de Oro en dos ocasiones (2021, 2024), pasando la mayor parte de su tiempo como jardinero derecho. Las 11 asistencias desde el outfield de Yastrzemski en el 2025 también estuvieron empatadas en el tercer lugar de todas las Grandes Ligas. Por lo que con esto, los de Atlanta se llevan a un pelotero que ya es garantía en el big Show.

Fuente: Tribuna del Yaqui