Los mejores MEMES de la derrota de Cruz Azul ante Flamengo en la Copa Intercontinental 2025

Ciudad de México.- La derrota de Cruz Azul 2-1 ante Flamengo en la Copa Intercontinental 2025 ha desatado una gran cantidad de reacciones en redes sociales. Detractores de La Máquina aprovecharon su caída en el Derbi de las Américas para generar memes sobre las acciones que ocurrieron a lo largo del partido, mismo que estuvo marcado por dos errores del defensa del cuadro celeste, Gonzalo Piovi, en los dos goles que hizo Giorgian de Arrascaeta.

Los aficionados de Cruz Azul aprovecharon el momento para recriminar el desempeño de algunos de sus futbolistas, así como la manera en la que Nicolás Larcamón planteó este importante compromiso. El duro revés en este torneo se une a la eliminación del conjunto capitalino en los Cuartos de Final del Apertura 2025, en donde cayeron ante Tigres UANL por marcador global de 2-2, lo cual le permitió a los regiomontanos avanzar por mejor posición en la tabla general.

La participación del club mexicano en esta Copa Intercontinental 2025 genera mucha ilusión en sus seguidores, ya que se tenía un presente histórico con la goleada que el año pasado consiguió el CF Pachuca 3-0 frente al Botafogo que, junto con El Mengão, es otros de los equipos históricos de Brasil. Asimismo, La Máquina, bajo la dirección técnica de Vicente Sánchez, venció 5-0 al Vancouver Whitecaps en la final de la Concacaf Liga de Campeones para obtener su boleto a este torneo internacional.

EL RELOJ NO MIENTE. CUANDO TODO QUEMA, APARECE DE ARRASCAETA uD83CuDDFAuD83CuDDFEuD83DuDC51uD83DuDD25



uD83DuDD17 Vive el Cruz Azul uD83CuDD9A Flamengo GRATIS en DAZN en territorios seleccionados: https://t.co/I1y2Dq5q5F#FIFAIntercontinentalCup uD83CuDFC6 pic.twitter.com/ndqnMX0V0H — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) December 10, 2025

La realidad es que, como se ha vuelto tendencia en los últimos años, el aficionado cruzazulino tendrá que lidiar con las burlas y las bromas de las personas afines a los otros equipos de la Liga MX. Y mientras esto pasa, muchos exigen la salida de varios jugadores, incluso, muchos se han expresado en redes sociales para solicitar la destitución de Larcamón, cuya gestión ha estado marcada por la presión y las constantes críticas por el accionar del club.

Aunque al principio el encuentro se tornó parejo, los errores en defensa provocaron que Flamengo se fuera arriba al minuto a los 15 minutos, cuando el uruguayo de Arrascaeta aprovechó un regalo de Piovi y gambeteó al arquero Andrés Gudiño, para posteriormente poner el 1-0 momentáneo. Antes de que se acabara la primera mitad, el lateral Jorge Sánchez marcó un golazo de fuera del área y empató el marcador. Sin embargo, el gol de la diferencia llegó al minuto 74.

Aquí te mostramos los mejores memes del Cruz Azul vs. Flamengo:

El Cruz Azul en la Copa Intercontinental: pic.twitter.com/64mUO9Pgej — Martinalgui (@MartinoliCuri) December 10, 2025

Los del Cruz Azul después de perder contra el Flamengo en la Copa Intercontinental: pic.twitter.com/i0QWK0EnU1 — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) December 10, 2025

Cruz Azul en menos de 1 semana me trae así pic.twitter.com/WZKXaFuINT — Trusazulismo uD83DuDC99uD83DuDE82 (@Trusazulismo) December 10, 2025

Los aficionados del Cruz Azul al ver que no pueden culpar a Azcárraga, al América ni a Televisapic.twitter.com/2pewQxZAP3 — Victorzilla (@victorzilla17) December 10, 2025

Que manera tan deprimente terminar un año que en su primer semestre , ilusionaba



Ni hablar.

A esperar los cambios que se vienen para Cruz Azul pic.twitter.com/5BinQZkd1s — Trusazulismo uD83DuDC99uD83DuDE82 (@Trusazulismo) December 10, 2025

Se le ve de puta madre al super proyecto del Cruz Azul pic.twitter.com/FqQJGOtJHg — Chemo Genérico (@ChemoNOcrypto) December 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui