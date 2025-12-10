Más despidos tras el fracaso del 'Piojo' Herrera en Costa Rica; Ignacio Hierro fuera de Fedefútbol

Ciudad de México.- Luego del estrepitoso fracaso que protagonizó Miguel Herrera con la Selección de Costa Rica en las eliminatorias mundialistas hace un par de semanas, las consecuencias y despidos siguen afectando a varios directivos. La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) anunció el despido de Ignacio Fierro, elemento mexicano, quien se desempeñaba en uno de los cargos más importantes de toda la estructura.

La Selección de Costa Rica se perfiló para ser una de las que consiguieran el boleto para la Copa del Mundo 2026, al no contar con sus tres rivales más complicados, pues son los países anfitriones para la justa internacional. Con el 'Piojo' al mando del combinado tico, no se pudo conseguir ninguna victoria en la instancia final de la clasificatoria, quedando sin acceso directo y tampoco alcanzó los puestos para la repesca.

#Deportes | "Mexicano, hijo de pu..": Tunden al 'Piojo' Herrera luego de que Costa Rica quede fuera del Mundial 2026 uD83DuDE21?https://t.co/ssOzbCobuc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

De manera inmediata se anunció el cese de Miguel Herrera del puesto de entrenador y desde entonces, el nombre de Ignacio Fierro estaba en el centro de la tormenta, por lo que era cuestión de tiempo para que se oficializara la salida del directivo mexicano. Fierro se desempeñaba como director de las selecciones nacionales y fue uno de los principales impulsores para que el 'Piojo' tomara las riendas de 'La Sele'.

¡OTRO DESPEDIDO POR EL FRACASO!



La Federación Costarricense de Futbol (FCRF) destituyó este miércoles al mexicano Ignacio Hierro como director deportivo de las selecciones nacionales, unas semanas después de que se consumara la eliminación del combinado tico del Mundial de 2026… pic.twitter.com/XAohpUzOqK — MedioTiempo (@mediotiempo) December 10, 2025

Ignacio llegó a la Fedefútbol en diciembre del 2024, asumiendo un rol importante de inmediato, pues la mayor parte de las decisiones trascendentales recaían en su persona. El mexicano logró clasificar a la selección sub-17 masculina y femenina a sus respectivos mundiales, pero la caída del combinado mayor terminó por desechar los logros alcanzados bajo su gestión.

Además de la eliminación en la contienda para la Copa del Mundo 2026, la destitución de Fierro llega en un punto álgido luego de varias acusaciones a su mandato. Erick Lonnis, exfutbolista y gerente deportivo del Saprissa, acusó supuestas interferencias en el listado nacional, aumentando la presión en una desgastada relación con el directivo azteca.

Ignacio Hierro no continúa como director deportivo de la Selección. ? pic.twitter.com/iNbNPYEqU8 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) December 10, 2025

Federación Costarricense de Fútbol informó que anunciarán al sustituto lo antes posible, además de adelantar que dependerá del nuevo a cargo el designar al que se convertirá en su entrenador de cara a la próxima justa mundialista. Se había manejado la idea de que Luis Fernando Tena pudiera ser el nuevo técnico de Costa Rica, aunque con la reciente salida de Ignacio Fierro este hecho pudiera complicarse.

Fuente: Tribuna del Yaqui