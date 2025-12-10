Otro golpe a los New York Mets; Pete Alonso habría firmado acuerdo multianual con los Baltimore Orioles

Ciudad de México.- Un nuevo golpe se asestó para los New York Mets, pues en menos de un día, perdieron a dos de sus elementos principales de cara a la temporada 2026 de la MLB. Según los reportes de fuentes cercanas a la organización neoyorquina, Pete Alonso habría firmado un acuerdo multianual por una cifra cercana a los 155 millones de dólares con los Baltimore Orioles.

David Stearns, presidente de operaciones de los Mets, había comentado hace un par de días que no se reunirían a negociar con el 'Oso Polar' en MLB winter meetings, por lo que el slugger se convertiría en agente libre por segundo año consecutivo. "Aprovechará el tiempo aquí para quizás reunirse con organizaciones que no conoce tan bien". Así mismo, añadió que el equipo estaría enfocado en mejorar su staff de lanzadores.

#Deportes | New York Mets pierden a dos estelares; Pete Alonso y Edwin Díaz a la agencia libre de MLB ??https://t.co/x9JkYDRGe7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 5, 2025

Alonso había firmado una extensión de contrato en la agencia libre del 2024, la cual aseguraba su estadía con la organización de Nueva York por dos temporadas más y 54 millones de dólares, aunque el primera base optó por rescindir el resto del acuerdo y no fue elegible para la oferta calificada. Pete tuvo una gran temporada 2025, en la cual conectó 38 cuadrangulares y 126 carreras impulsadas, además de ser convocado a su quinto Juego de Estrellas.

En el segundo día de las reuniones invernales, los Orioles habrían concretado un contrato histórico para la organización en los últimos años, pues Alonso estaría aportando gran explosividad con el madero, haciéndolos aún más competitivos en la división Este de la Liga Americana. La llegada del 'Oso Polar' a Camden Yards sería por las próximas cinco temporadas y 155 millones de dólares, informó ESPN.

BREAKING uD83DuDEA8 Pete Alonso is signing a five-year deal with the Baltimore Orioles, per multiple reports pic.twitter.com/XK3wJP98U2 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) December 10, 2025

Segundo adiós para los Mets

La firma de Alonso con los Orioles llegó apenas un día después del anuncio sobre la salida de Edwin Díaz del equipo; el 'Sugar' tuvo una de sus mejores carreras con la organización, demostrando que a sus 31 años, aún tiene mucho por ofrecer. Ante la negativa de Nueva York para renegociar su acuerdo, el boricua firmó para Los Angeles Dodgers por al menos tres temporadas y cubrirá el rol de cerrador estelar para los bicampeones de la Serie Mundial.

#Deportes | Los Angeles Dodgers dan golpe en la mesa y firman a Edwin Díaz, cerrador All Star ?https://t.co/xpTOcyJIG5 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui