Peleador mexicano se pone en la antesala del oro de la UFC: Es de los mejores ligeros del mundo

Las Vegas, Estados Unidos.- Si hay un deporte donde los mexicanos han dado un enorme salto de calidad, ese son las Artes Marciales Mixtas (MMA), principalmente en la UFC (empresa líder). Nombres como Brandon Moreno, Yair Rodríguez y Alexa Grasso entraron a los libros de historia al conquistar el oro en sus respectivas divisiones, pero hoy en día, otro mexicano está dando de qué hablar.

Se trata del chihuahuense Manuel 'Loco' Torres, quien este sábado dio un golpe de autoridad en la categoría de los ligeros, tras finalizar en el primer asalto a Grant Dawson, quien llegaba esa noche a Las Vegas como el número 15 de la división.

??Manuel Torres and Fares Ziam both enter the top 15 lightweight rankings:



Manuel Torres at 13

Fares Ziam at 15 pic.twitter.com/CIt3wOnyU1 — DovyuD83DuDD0C (@DovySimuMMA) December 9, 2025

Tras ese contundente nocaut, el peleador mexicano rápidamente entró a la lista de los rankeados. Este martes la UFC colocó a Manuel Torres como el número 13 del mundo en su peso, por encima de Maurício Ruffy y solo un peldaño atrás del exretador Michael Chandler.

Ahora el 'Loco' se coloca a un par de victorias de poder levantar la mano y pelear por el campeonato mundial, título que actualmente se mantiene vacante, ya que el español Ilia Topuria hace unos meses optó por tomarse unos días para dedicarse a unos asuntos personales. Ante eso, será el 24 de enero cuando Justin 'The Highlight' Gaethje y Paddy 'The Baddy' Pimblett suban al octágono para ganar el cinto interino.

Es un espectáculo

Aunque este último combate le permitió a Manuel Torres escalar en las clasificaciones, lo cierto es que desde que llegó a la empresa de Dana White ha mostrado su talento. En seis combates que tiene en la UFC, cuenta con cinco bonos de desempeño, además de que cuenta con una marca de cinco victorias y una derrota.

Manuel Torres entra al top 15 tras un TKO impresionante en #UFC323uD83DuDCA5 pic.twitter.com/eYEQnqsEZG — UFC Español (@UFCEspanol) December 10, 2025

Por otra parte, esos cinco triunfos que ha tenido el azteca han sido en el primer asalto, lo que pone en evidencia que es uno de los peleadores más explosivos y espectaculares que tiene actualmente la división y todo el roster de la UFC.

En entrevista para Carlos Contreras Legaspi, de ESPN, Manuel Torres comentó que le gustaría volver a la actividad en el mes de junio, para seguir fortaleciendo algunas áreas de mejora, pero también afirmó estar listo para la fecha en la que la promotora decida ponerlo en acción.

Fuente: Tribuna del Yaqui