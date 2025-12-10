¿Regresa a Europa? Sergio Ramos recibe ofertas de clubes grandes tras salir de Rayados de Monterrey

Ciudad de México.- Sergio Ramos llegó a la Liga MX como uno de los mayores fichajes en los últimos años, por lo que se esperaba que, de la mano del exjugador del Real Madrid, los Rayados de Monterrey arrasaran, aunque no pudieron conseguir ningún título. Tan solo un día después de que se oficializó su salida de 'La Pandilla', el español habría recibido ofertas de al menos dos clubes de renombre para concretar su regreso a Europa.

El propio Sergio Ramos fue el que oficializó su adiós al Monterrey, tras haber pasado toda la Liguilla en medio de rumores que lo ponían fuera de la Liga MX. Mediante sus diferentes redes sociales, el seleccionado español informó que las semifinales del Apertura 2025 habían sido su último partido con los regiomontanos. "Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país".

#Deportes | OFICIAL: Sergio Ramos deja a Rayados de Monterrey y la Liga MX tras eliminación del Apertura 2025 ??https://t.co/TuNDMBbXEF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 10, 2025

El español dejó en claro que no tenía pensado su retiro de las canchas y su salida de Rayados se debía a buscar a algún otro equipo que le permitiera continuar en ritmo e intentar encontrarse un lugar para participar con 'La Roja' en la Copa del Mundo 2026. Apenas lleva dos días sin tener club y Cadena Ser de España, portal ibérico, informó que Sergio Ramos se encuentra dentro del radar de dos importantes equipos de Europa.

Según lo indicado por dicho medio, el Manchester United ya tuvo conversaciones con el defensa central y habrían puesto una oferta sobre la mesa, de la cual aún no han tenido respuesta. Los 'Red Devils' tienen una zona defensiva talentosa pero aún inexperta, por lo que llevar a Ramos a la Premier League les podría aportar más de lo esperado.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83CuDF16| BREAKING: Manchester United have formally put forward an offer to bring Sergio Ramos to Old Trafford in the January window. [@La_SER via @goal] pic.twitter.com/QpOlL4izk2 — centredevils. (@centredevils) December 10, 2025

El otro equipo que lo habría intentado fichar es el AC Milan, equipo de la Serie A donde milita el delantero mexicano, Santiago Giménez. El mayor atractivo para que Ramos concrete su llegada al 'Calcio' es el reencontrarse con Luka Modric, excompañero del Real Madrid con el cual logró numerosos títulos, incluyendo cuatro cetros de la Champions League.

uD83DuDEA8 uD835uDDDDuD835uDDE8uD835uDDE6uD835uDDE7 uD835uDDDCuD835uDDE1: Sergio Ramos has offered himself to AC Milan as a free agent and is eager to reunite with Luka Modric.



— @cmdotcom pic.twitter.com/fGAjTDcjUk — The Touchline | uD835uDC13 (@TouchlineX) December 1, 2025

Desde antes de su salida de 'La Pandilla', habían reportes que indicaban que Sergio había recibido ofertas de otros clubes de la Liga MX y otras más provenientes de la MLS, aunque pareciera que las propuestas que llegan de Europa son más interesantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui