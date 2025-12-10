Yaquis de Obregón vs Charros de Jalisco; dónde ver EN VIVO el segundo de la serie de la LAMP 2025-2026

Zapopan, Jalisco.- Yaquis de Obregón no han podido componer el rumbo al inicio de la segunda vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), 2025-2026; la novena sonorense comenzó la serie ante los Charros de Jalisco con una derrota que los manda a la parte baja de la tabla. Es importante para 'La Tribu' el ganar el segundo compromiso, pues en caso de cargar con otro descalabro, sería la tercera serie consecutiva que se pierde.

Luego de haber liderado el standing toda la primera mitad de temporada, Obregón se encuentra relegado en el octavo puesto de la tabla al solo haber conseguido seis victorias, contrastado con siete reveses. El aliciente para los dirigidos por Gabe Álvarez es que tienen su lugar prácticamente seguro en los playoffs, aunque es importante el retomar el buen rumbo para llegar afinados a las fiestas de enero.

El primer compromiso en el Estadio Panamericano fue muy disputado en las entradas iniciales, luego de una buena actuación por parte de ambos abridores. Tanto Brandon Brennan como Luis Iván Rodríguez tuvieron gran desempeño desde la lomita, aunque la decisión se terminó cargando a los relevistas, siendo Samuel Zazueta el derrotado luego de dos tercios de labor, mientras que la victoria se la llevó Tomohiro Anraku, pese a que solo retiró un out.

Julián Ornelas se convirtió en el jugador más destacado del partido, luego de conectar tres imparables, entre ellos un cuadrangular, y producir tres carreras; Michael Wielansky también tuvo gran jornada, tras producir una carrera y negociar par de pasaportes. Por parte de Yaquis, el único que tuvo carrera producida fue Riley Unroe, debido a que la anotación restante de los visitantes fue por un balk.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Charros de Jalisco

Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Fecha: Miércoles, 10 de diciembre

Horario: 19:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/MegaSports

Para el segundo de la serie, Yaquis tiene programado a uno de sus mejores lanzadores para abrir el encuentro; Felipe González saltará al terreno para enfrentar a la novena jalisciense, en búsqueda de su quinto triunfo de la temporada. Por parte de Charros, Axel Muñoz es el abridor designado.

Fuente: Tribuna del Yaqui