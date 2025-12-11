Atlanta se pone 'bravo' y firma al estelar preparador Robert Suárez por tres años

Atlanta, Estados Unidos.- Después de una pésima campaña en la que no lograron calificarse a la postemporada, los Atlanta Braves quieren darle vuelta a la página y ya comenzaron a armar su roster para la próxima temporada de Major League Baseball (MLB).

Este jueves, anunciaron la firma del estelar relevista dos veces All-Star, Robert Suárez, con quien acordaron un contrato de 45 millones de dólares por tres años. Suárez recibirá un salario de 13 millones de dólares en 2026 y 16 millones en cada una de las dos temporadas siguientes.

El lanzador de 34 años, quien tuvo récord de 4-6 y lideró la Liga Nacional esta temporada con 40 salvamentos en 45 oportunidades, se convirtió en agente libre a principios de noviembre tras rescindir las opciones de 8 millones de dólares para 2026 y 2027 con los San Diego Padres.

Suárez, quien participó en dos Juegos de Estrellas con el uniforme de los carmelitas, tuvo un récord de 22-13 con una efectividad de 2.91 y 77 salvamentos en cuatro temporadas en las Grandes Ligas, todas con San Diego. Ponchó a 75 bateadores en 69 entradas y dos tercios la temporada pasada, con un 5.9 por ciento de bases por bolas, la más baja de su carrera. A pesar de su edad, su recta aún promediaba 98.6 millas por hora.

El lanzador originario de Venezuela jugó también profesionalmente en México y luego pasó cinco temporadas lanzando en el beisbol de Japón. Atrajo la atención de los Padres con dos temporadas dominantes con los Hanshin Tigers en 2020 y 2021, firmando inicialmente un contrato de Grandes Ligas por un año y seis millones de dólares como lanzador, y luego transformándolo en un contrato más lucrativo que le reportó un total de 30 millones de dólares entre 2023 y 2025.

Ahora, con su firma con Atlanta, el pelotero sudamericano servirá como el preparador para el cerrador cubano Raisel Iglesias, quien está de regreso con los Bravos con un pacto de un año y 16 millones que recién firmó en noviembre.

Suárez se convirtió en un estelar con los Padres

Fuente: Tribuna del Yaqui