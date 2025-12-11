Brandon Moreno encabezará el regreso de la UFC a México en febrero; ya tiene rival

Ciudad de México.- El pasado sábado 6 de diciembre, el dos veces excampeón peso mosca de la UFC, Brandon Moreno, sufrió su primera finalización en su carrera a manos de Tatsuro Taira, quien lo fulminó en el primer asalto y con eso le arruinó sus planes de buscar el oro, una vez más.

Pero a horas de ese doloroso descalabro, el nacido en Tijuana ya tiene fecha para su regreso al octágono; será el próximo 28 de febrero en la Arena Ciudad de México y será ante Asu Almabayev, quien es un experto en la pelea de piso, principalmente en el sambo.

La pelea será un gran reto para el primer monarca nacido en el país, ya que una victoria lo pone nuevamente en la conversación de buscar el cinturón, mientras que otra derrota podría alejarlo por completo de su principal objetivo, que es ser tres veces campeón de la UFC.

Brandon Moreno vs. Asu Almabayev set for #UFCMexico at Arena CDMX in Mexico City on February 28th #ufc #mma pic.twitter.com/NVAgkO64Bd — West Till Death (@WestTillDeath) December 11, 2025

Caso contrario, el kazajo viene de dos victorias al hilo, la última ante el exretador al título Alex Pérez, a quien le aplicó un guillotine choke en el tercer asalto el pasado 22 de noviembre en Al Rayyan, Qatar. Anteriormente también venció a Jose Ochoa por decisión. Mientras que su única derrota en la empresa de Dana White fue a principios de año frente a Manel Kape, quien lo mandó a dormir en el primer rollo.

Aunque la UFC todavía no hace oficial la pelea entre Moreno y Almabayev, el propio Brandon fue quien publicó una historia en sus redes sociales sobre dicho enfrentamiento. Con esto, ya son cinco combates los que tendrá 'El Bebé Asesino' en territorio, de los cuales cuatro han sido como el estelar.

Además, Moreno con esto estaría encabezando el tercer evento al hilo de la empresa en territorio tricolor, debido a que este año fue el principal de la velada el pasado marzo frente a Steve Erceg y en 2024, igualmente saltó al octágono como protagonista contra Brandon Royval.

Ahora, Brandon Moreno se une al debutante Imaol Rodríguez y Edgar Chairez, como los únicos peleadores nacidos en el país que han dado a conocer que tendrán actividad el próximo 28 de febrero en la Arena Ciudad de México.

Back like he never left… Brandon Moreno returns home to Mexico. He’ll face Asu Almabaev on February 28th. Scenes incoming uD83CuDDF2uD83CuDDFD



(via @VestnikMMA) pic.twitter.com/jLTiPNDugm — Full Violence ™ (@Full_Violence) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui