'Checo' Pérez y Valtteri Bottas comienzan los trabajos con Cadillac para su debut en la F1 en 2026

Ciudad de México.- Aunque la temporada 2025 de la Fórmula 1 finalizó hace apenas un par de días, las escuderías ya se encuentran trabajando de cara a la próxima campaña y una de ellas es Cadillac, quien tendrá su debut en el 2026. El equipo estadounidense ya tiene a Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas trabajando a la par dentro de su fábrica, afinando detalles para los test de pretemporada.

Las primeras actividades oficiales de Cadillac se tuvieron hace un par de semanas, luego de que el equipo se desplazara a Italia para tener su primera salida a pista. El mexicano fue el encargado de conducir el SF-23 por el Autódromo Enzo e Dino Ferrari en su primer TPC (prueba con monoplaza de años anteriores). 'Checo' rodó lo equivalente a dos Grandes Premios, dejando buenas impresiones para el equipo.

#Deportes | 'Checo' Pérez regresó a las pistas; Cadillac finaliza con éxito sus pruebas para el debut en la F1 uD83CuDFCE?uD83EuDD29https://t.co/5WYJ3edtF7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

Pese a que Pérez Mendoza ya se encontraba trabajando con la escudería, Bottas, que se desempeñará como su segundo piloto, no había podido añadirse a Cadillac hasta ahora. El finlandés todavía tenía contrato vigente con Mercedes, fungiendo como reserva, pero una vez finalizada la temporada 2025, pasó a formar parte del equipo estadounidense de manera oficial.

Mediante las redes sociales de la escudería, se publicaron cómo fueron los primeros momentos de Valtteri dentro de la fábrica de Cadillac en Silverstone. En un video posteado en la cuenta de Instagram, se observó cómo fue moldeado el asiento de Bottas para dar paso a las primeras sesiones de simulador.

"Aquí es donde empieza lo realmente emocionante. La Fórmula 1, el mejor deporte de equipo del mundo, y nosotros tenemos un espíritu de equipo excelente, con valores sólidos y un ambiente fantástico", destacó Graeme Lowdon, presidente de Cadillac. "Llevamos planificando estos momentos desde hace bastante tiempo, y es fantástico verlos hacerse realidad después de tanto tiempo y esfuerzo en la fase de planificación".

#Deportes | 'Checo' Pérez al en el Super Bowl 2026; Cadillac F1 presentará su monoplaza en el espectáculo de la NFL uD83CuDFC1uD83CuDFC8https://t.co/Tb8XH2vFLt — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 3, 2025

Cadillac volverá a saltar a las pistas con dos monoplazas propios durante los test de pretemporada 2026; la primera ventana de pruebas será del 26 al 30 de enero en Barcelona y, a partir del 11 al 20 de febrero, las prácticas se trasladarán a Bahréin. La temporada 2026 de la Fórmula 1 será el 8 de marzo con el GP de Australia.

Fuente: Tribuna del Yaqui