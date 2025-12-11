'Chicharito' fuera de Chivas, Jordan y Nascar llegan a un acuerdo: Conoce los detalles en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las ultimas noticias sobre el mundo del deporte, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo, encontrarás los últimos acontecimientos en el ámbito deportivo. En la edición de este jueves 11 de diciembre, conoce cómo terminó el juicio de Michael Jordan en contra de Nascar por presunto monopolio.

En medio de un desorden se agotan boletos para el México vs Portugal

A pesar de los inconvenientes y el desorden reportado, la preventa de boletos para el partido entre México y Portugal en la reapertura del Estadio Azteca fue un éxito rotundo. La totalidad de las entradas disponibles se agotaron rápidamente, demostrando el gran interés del público por asistir a este evento deportivo.

Culmina el juicio de Jordan contra la Nascar

El enfrentamiento legal que involucró a Michael Jordan contra la Nascar ha llegado a su fin. Tras 10 días de juicio, ambas partes lograron alcanzar un acuerdo satisfactorio. Los términos pactados benefician a todos los involucrados, cerrando así este importante proceso judicial en el mundo del automovilismo.

Chicharito fuera de Chivas

El equipo de Guadalajara anunció mediante un comunicado en sus redes sociales la baja de Javier 'Chicharito' Hernández. El delantero, que deja de formar parte de las Chivas, aclaró que, si bien su ciclo con el club concluye, aún no tiene planes de retirarse del futbol profesional.

Fuente: Tribuna del Yaqui

