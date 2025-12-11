'Chicharito' Hernández rompe el silencio tras la salida de Chivas del Guadalajara: "No soy perfecto"

Ciudad de México.- La mañana del 11 de diciembre marcó el final de una época en el balompié mexicano, ya que se anunció el final de la segunda etapa de Javier Hernández militando con Chivas del Guadalajara. Luego de un torneo lleno de polémicas y malos rendimientos, el 'Chicharito' tendrá que buscar un nuevo equipo para continuar con su carrera o, en su defecto, decir adiós a las canchas de manera definitiva.

Fue con un comunicado en las redes sociales del 'Rebaño Sagrado', en el que se hizo oficial el adiós del mítico jugador para la institución de Verde Valle, agradeciendo la entrega que tuvo para con el club en los dos años de su segunda etapa. "El equipo sabe que en cada oportunidad, seguirás apoyando y demostrando el profundo amor que sientes por la institución y sus colores", se lee en un fragmento de la publicación.

#Deportes | ¡Y se marchó! Chivas de Guadalajara confirma SALIDA DEFINITIVA de 'Chicharito' Hernández uD83DuDE31?uD83DuDC4Bhttps://t.co/2Uko2GU5h9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 11, 2025

'Chicharito' Hernández rompe el silencio

Fiel a su estilo en los últimos meses, Javier Hernández rompió el silencio y publicó un video en su cuenta de Instagram, expresando su sentir luego de abandonar por la 'puerta de atrás' el equipo que lo formó como deportista y posteriormente lo impulsó al futbol europeo. "Cuando alguien llega muy alto, comenzamos a idealizar", comienza comentando el 'Chicharito'.

El deporte es para unirnos, para ver nuestro potencial, para aprender y apoyarnos en la derrota. Al final, en la vida misma, es un juego en el que se tiene que ser responsable".

Al cierre del video, Hernández Barragán expresó agradecimiento por las memorias construidas y el apoyo recibido en esta etapa, además de subrayar que se encuentra "muy emocionado con lo que se viene en el fútbol". En una siguiente publicación, el 'Chicharito' recalcó que este fue su adiós definitivo de Chivas y, de paso, remarcó los valores que le aportó la institución. "Se cierra una etapa que me enseñó fuerza, humildad y valentía. Y empieza otra donde la meta es disfrutar".

En total, entre sus dos etapas, Javier Hernández alcanzó a disputar 121 compromisos vistiendo la playera del 'Rebaño Sagrado', con más de 5 mil 500 minutos en cancha. El delantero pudo marcar 33 goles y se llevó 10 asistencias, además de una tarjeta roja y 10 amonestaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui