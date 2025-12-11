Con cláusulas millonarias, Chivas blinda a 'La Hormiga' González ante el interés de otros clubes

Guadalajara, Jalisco.- Armando 'La Hormiga' González tuvo un desempeño destacado a lo largo del Apertura 2025 con Chivas, incluso se consagró campeón de goleo con 12 anotaciones, distinción que compartió con Paulinho (Toluca) y João Pedro (Atlético de San Luis). Este gran desempeño ha llamad la atención de diferentes equipos de la Liga MX y también ha despertado interés en ligas importantes del futbol de Europa.

De acuerdo con información de la prensa especializada, el delantero de 22 años aún mantenía contrato de juvenil con el Rebaño Sagrado, pero la directiva rojiblanca le ofreció una renovación que incluye una importante mejora salarial y cláusulas millonarias para 'blindarlo' ante posibles ofertas que surjan en el futuro. Estas cifras fueron reveladas por el periodista César Luis Merlo, una de las fuentes más confiables en cuanto al futbol mexicano se refiere.

El comunicador argentino destapó que 'El Otaku del Gol' tendrá una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares si un club europeo busca ficharlo. Sin embargo, en caso de que algún equipo de México o de Sudamérica quiera hacerse de sus servicios, la cifra aumentará a 18 millones de dólares. Esto quiere decir que, en caso de que no quiera negociar directamente con Chivas, la institución que quiera fichar al jugador deberá pagar esta suma.

Gónzalez mantiene vínculo con el cuadro tapatío hasta diciembre del próximo año, pero se indicó que su extensión de contrato será de cuatro años, es decir, hasta el 2030. No obstante, la directiva del Guadalajara es consciente que puede hacer un gran negocio con una eventual venta del goleador en un futuro cercano. Trascendió que la diferencia en las cláusulas se debe al deseo del futbolista por jugar en el Viejo Continente.

Según el sitio web especializado Transfermarkt, Armando González tiene un valor de mercado de aproximadamente tres millones de dólares. Si bien es una cifra muy lejana a los montos que estarán estipulados en su nuevo contrato, Chivas sabe que su cotización podría aumentar gracias a su edad y su rendimiento futbolístico. Además de una posible convocatoria con la Selección Mexicana para el Mundial de 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui