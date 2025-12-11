Duelos de contrastes: Kansas City Chiefs, casi eliminados, se miden a unos ascendentes Chargers

Kansas City, Estados Unidos.- Mucho ha cambiado desde que Los Angeles Chargers y los Kansas City Chiefs se enfrentaron en su partido inaugural de la temporada 2025 de la NFL en el Neo Química Arena de Sao Paulo, Brasil, el 25 de septiembre pasado.

Los Chargers han convertido su victoria por 27-21 en septiembre en un récord de 9-4, incluyendo el triunfo de la semana pasada sobre los campeones del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, y están cerca de su segunda aparición consecutiva en los playoffs. En cambio, los Chiefs han seguido tropezando durante toda la temporada y, con un balance de 6-7, se enfrentan a la posibilidad de ser eliminados de la postemporada el domingo.

"Estamos en un territorio sin precedentes, un lugar en el que no habíamos estado desde que yo llegué aquí", dijo el quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes, cuyo equipo ya ha visto cómo su racha de nueve títulos consecutivos de la AFC West llegó a su fin con cuatro partidos aún por disputar.

Mahomes no había etsado en esta situación

Los Chiefs han tenido 10 apariciones consecutivas en playoffs, los últimos siete partidos por el título de conferencia y tres Super Bowls consecutivos. Están más acostumbrados a jugar por el primer puesto en esta época del año que por buscar un milagro que los mantenga con vida.

"Todos estos chicos que han ganado campeonatos, no siempre ha sido bonito, pero realmente pondrá a prueba el tipo de carácter que tenemos", dijo Mahomes. "No sé cuáles son los porcentajes, sé que no son altos, pero sería especial entrar en los playoffs".

Sin embargo, las posibilidades de que los Chiefs alcancen los playoffs, dependiendo de las métricas, rondan apenas el 10 por ciento. Y con una derrota ante los Chargers y un conjunto de resultados equivocados en otros tres partidos, Kansas City quedaría completamente eliminado de los playoffs para el lunes.

Por el contrario, las probabilidades de que los Chargers lleguen a los playoffs rondan el 80 por ciento, según la mayoría de las métricas. Y se incrementan hasta un 95 por ciento si vencen a los Chiefs el domingo, algo que no han hecho en el Arrowhead Stadium desde el 26 de septiembre de 2021.

Herbert y sus Chargers quieren asegurar su boleto

Fuente: Tribuna del Yaqui