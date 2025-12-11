Entre caos y fallas; se agotan los boletos para ver a CR7 y Portugal contra la Selección Mexicana

Ciudad de México.- Por segunda jornada consecutiva, la boletera digital designada para la venta de entradas del partido entre Portugal y la Selección Mexicana presentó fallas intermitentes, causando el enojo de miles de usuarios. Pese al caos, los boletos para ver a Cristiano Ronaldo en la reapertura del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) se agotaron en pocos minutos, asegurando casa llena para presenciar el momento histórico.

La venta estaba programada para iniciar durante la mañana del 10 de diciembre, pero el portal 'Fanki' colapsó antes de que comenzaran los horarios habilitados; la boletera restableció la página en un par de ocasiones hasta que decidieron cancelar la actividad. Luego de unas horas, la empresa digital emitió un comunicado explicando lo acontecido, además de reprogramar la venta para el 11 de diciembre.

#Deportes | CR7 'colapsa' a México: Aficionados se quedan sin entradas para el 'Tricolor' vs Portugal por fallas ??uD83CuDF9F?https://t.co/06YLGqG73V — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 11, 2025

Por segunda jornada consecutiva, decenas de miles de personas ingresaron al portal desde las primeras horas con la esperanza de conseguir boletos para presenciar el que se convertirá en el primer partido de CR7 en México, aunque de nueva cuenta, la página volvió a fallar. Los usuarios reportaban que la boletera estaba colapsada desde antes de la hora indicada, pues se quedaba en la pantalla de carga.

Algunos otros reportaron que luego de una prolongada espera, les dio acceso a la fila virtual que, por momentos, superaba los 230 mil usuarios en espera, aunque de manera repentina, apareció un anuncio en el cual se informaba el sold out del evento. Las redes sociales se llenaron de quejas debido al deficiente portal que, de un momento a otro, cerró las ventas por supuesto boletaje agotado.

Estimadísima afición de la Selección Mexicana:

¡La Preventa Banorte se agotó!

Gracias por demostrar, una vez más, que su pasión no tiene límites. uD83DuDDA4??uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/eJiG1YUM2t — Fanki (@Fankisports) December 11, 2025

Tras minutos de incertidumbre, la propia boletera digital emitió un comunicado en el cual ofrecían una disculpa pública para todos los usuarios que no pudieron conseguir las entradas para tan importante partido. "Sabemos que se trata de uno de los partidos más esperados del año y entendemos la molestia y frustración que esta situación generó en miles de personas que esperaban comprar sus boletos".

De acuerdo con varios especialistas, Fanky pudiera tener consecuencias legales, ya que desde la tarde del 10 de diciembre, la Profeco estuvo enterada de lo acontecido y realizó una llamada al portal para garantizar la buena experiencia a sus consumidores.

Fuente: Tribuna de Yaqui