Fin de la novela: Nascar llega a un acuerdo en demanda antimonopolio en su contra

Carolina del Norte, Estados Unidos.- Michael Jordan siempre se acostumbró a ganar en las duelas de baloncesto en las que compitió; pero este jueves pueden agregarle un nuevo triunfo a 'Su Majestad', sólo que ahora fue en los tribunales federales.

Jordan y el presidente de Nascar, Jim France, se situaron lado a lado en los escalones de un juzgado federal como si fueran viejos amigos tras un sorprendente acuerdo este jueves en un contundente caso antimonopolio en el que el miembro del Salón de la Fama del Baloncesto fue el principal actor en una demanda que acusaba a la principal serie de carreras de Estados Unidos de ser un monopolio.

Jeffrey Kessler, the attorney representing Jordan's 23XI Racing and Front Row Motorsports in the teams’ antitrust lawsuit against NASCAR, told Judge Kenneth Bell that the parties had reached a settlement Thursday “in a way that will benefit the industry going forward.”



Ambos estuvieron flanqueados por Denny Hamlin, tres veces ganador de las Daytona 500, y Curtis Polk, copropietarios de 23XI Racing junto con Jordan, el propietario de Front Row Motorsports Bob Jenkins y más de una docena de abogados, mientras celebraban el final de una demanda de ocho días que finalmente llevó a Nascar a ceder y conceder a todos sus equipos las cartas permanentes que querían.

"Como dos competidores, obviamente intentamos conseguir todo lo posible a favor del otro", dijo Jordan, tras imponerse sobre France de 81 años. "Lo he dicho desde el primer día: la única forma en que este deporte va a crecer es que tenemos que encontrar cierta sinergia entre las dos entidades. Creo que hemos llegado a ese punto; desafortunadamente, tardamos 16 meses en llegar hasta aquí, pero creo que la cabeza fría nos ha llevado hasta aquí, en el que realmente podemos trabajar juntos y hacer crecer este deporte. Estoy muy orgulloso de eso y creo que Jim siente lo mismo".

France estuvo de acuerdo. "Siento lo mismo y podemos volver a centrarnos en lo que realmente amamos, y eso es correr, y pasamos mucho tiempo sin centrarnos tanto en eso como debía", dijo France. "Siento que hemos tomado una muy buena decisión aquí juntos y tenemos una gran oportunidad para seguir haciendo crecer el deporte".

23XI y Front Row presentaron su demanda el año pasado después de negarse a firmar acuerdos sobre las nuevas ofertas de acuerdo que Nascar presentó en septiembre de 2024. Los equipos tenían hasta el final del día para firmar el documento de 112 páginas, que garantiza acceso a las carreras de la Cup Series y una fuente de ingresos, y 13 de las 15 organizaciones aceptaron con reticencia. Jordan y Jenkins demandaron en su lugar y corrieron la mayor parte de la temporada 2025 sin acuerdo.

Jim France tuvo que ceder ante la demanda

Fuente: Tribuna del Yaqui