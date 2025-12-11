Jonathan Aranda confirma su intención de jugar con México en el Clásico Mundial de Beisbol

Ciudad de México.- La Selección Mexicana que participará en el Clásico Mundial de Beisbol del próximo año continúa sumando piezas a su roster, y este jueves 11 de diciembre de 2025 se dio a conocer que otro jugador de Grandes Ligas está listo para vestir los colores verde, blanco y rojo.

Se trata del tijuanense Jonathan Aranda, jugador de los Tampa Bay Rays, quien confirmó su deseo de integrarse a la novena que dirigirá de nueva cuenta Benjamín Gil, y tratar de repetir o superar el éxito de la edición pasada en la que la escuadra azteca se quedó a un paso de avanzar a la final.

Jonathan Aranda will play for Mexico in the World Baseball Classic pic.twitter.com/8LzbxERASo — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) December 11, 2025

La participación de Aranda estaba en duda, ya que el pelotero tuvo una seria lesión en una de sus muñecas que lo mantuvo alejado de los diamantes de las Mayores por varios meses, pero tras recibir el alta médica, el infielder confirmó su intención de defender la casaca tricolor.

Con su ratificación para estar presente en esta competencia, se une a Randy Arozarena y Jarren Duran como los jugadores que ya están seguros para formar parte del lineup de Gil, quien hace una semana hizo entrega del roster preliminar de 35 peloteros a MLB, mismo que más adelante sufrirá cambios y será recortado hasta dejar el definitivo de 30 jugadores, con el que México comenzará su andar en el Clásico que arranca el mes de febrero del próximo año.

Cabe aclarar que Aranda no ha visto acción desde el final de la campaña en las Mayores, ya que no reportó a jugar con el equipo de los Yaquis de Obregón en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), al no recibir permiso por parte de la organización de los Rays. Sin embargo, el jugador se ha estado preparando para llegar en forma y estar listo para cuando arranquen los entrenamientos primaverales y cuando Gil lo requiera para integrarse al combinado azteca.

Este mismo jueves, también se dio a conocer que el jugador de los Boston Red Sox, Brennan Bernardino, es otro que también alzó la mano para estar presente en el torneo en el que participan las mejores selecciones de esta disciplina en el mundo.

Aranda no reportó con Yaquis

Fuente: Tribuna del Yaqui