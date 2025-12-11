Karim Benzema quiere regresar a la élite y disputar la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Francia

Ciudad de México.- La Selección de Francia se perfila como una de las favoritas para quedarse con el título en la Copa del Mundo 2026, pues cuentan con uno de los mejores jugadores de la actualidad, Kylian Mbappé, y otros nombres de gran trayectoria internacional. Aunado a esos elementos, pudiera regresar al combinado europeo Karim Benzema, luego de tres años desde que anunció su retiro de la selección.

El delantero vivió momentos complicados en el 2015, ya que se le ligó a un caso judicial en torno a Mathieu Valbuena, lo que le costó una sanción y veto temporal de la Selección de Francia, además de una condena a un año de prisión, la cual fue suspendida. Luego, fue convocado para el Mundial 2022, aunque sufrió una lesión previo al debut y justo un día antes del arranque de la justa, anunciaba su retiro del futbol de selecciones.

El jugador dio una entrevista al portal L’Equipe, en la cual se le cuestionó sobre un posible regreso a la Selección de Francia, a lo que el exjugador del Real Madrid comentó que estaría de acuerdo en reintegrarse al combinado para asistir a la Copa del Mundo 2026. "Como soy alguien que ama el futbol y la competición, lógicamente, si me dices que vaya a la selección francesa para jugar un Mundial y te digo que no, soy un mentiroso".

Yo soy un jugador de futbol. Así que juego al futbol. Cuando me llaman, voy, juego. Tengo objetivos en la cabeza. Amo el futbol y amo ganar. Amo los trofeos. Eso es lo que más me importa. Ahora estoy en mi club. Si me llaman a la selección nacional, voy para jugar al futbol. Y ahí se acaba".

Sobre sus anteriores problemas con Didier Deschamps, el artillero comentó que no busca reabrir las polémicas anteriores y solo se centrará en rendir lo mejor posible en caso de que sea llamado para representar a su nación. "Yo no estoy aquí para hablar de esas cosas".

Karim Benzema disputó su último compromiso con Francia el 13 de junio del 2022, cuando cayeron por la mínima ante Croacia en la fase de grupos de la UEFA Nations League. Con la selección, el delantero acumuló 91 juegos entre las diferentes competencias, superando los 6 mil minutos jugados, con 37 goles y 20 asistencias.

