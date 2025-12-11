Lionel Messi jugará contra el Barcelona SC; Inter de Miami abrirá el 2026 con amistosos en Sudamérica

Ciudad de México.- Apenas unos días después de concretar el título de la Major League Soccer, el Inter de Miami ya comenzó su preparación de cara a la temporada 2026 y estarán arrancando actividades por una gira en Sudamérica. Luego de un par de semanas libres, 'Las Garzas' se estarán desplazando a diferentes países sudamericanos para sostener una serie de amistosos, incluyendo un partido de exhibición contra el Barcelona SC.

Luego de una temporada histórica, el conjunto de la Florida logró clasificarse a la primera final en la MLS, teniendo que enfrentar a los Vancouver Whitecaps, equipo que mantiene un dominio en los antecedentes previos a la definición del título en el certamen americano. Pese a las proyecciones, el Inter de Miami se impuso con categoría a los canadienses, que terminaron cayendo con marcador de tres tantos contra cero.

#Deportes | Lionel Messi consigue un nuevo título en su carrera; Inter de Miami se convierte en campeón de la MLS uD83DuDC40?https://t.co/GekNrhFhqC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 7, 2025

Al ser los ahora monarcas de la MLS, contarán con participación en la Concacaf Champions Cup, por lo que el equipo optó por realizar una gira internacional de preparación para lo que se convertirá en una ajetreada temporada en el 2026. En el 2023, el Inter de Miami había realizado el viaje a Asia y, a inicios del 2024, se desplazaron a Centroamérica, por lo que ahora se optó por visitar el sur del continente.

Según lo publicado por el Diario Olé, el Inter de Miami y todas sus estrellas iniciarán las actividades por Sudamérica, enfrentando al Barcelona de Guayaquil, uno de los equipos más populares y ganadores de la zona. Los reportes iniciales aseguran que dicho compromiso será el 7 de febrero en el Estadio Monumental, aunque aún se está a la espera de que el equipo rosado confirme la asistencia de Lionel Messi y el resto de sus estrellas.

¡EL PARTIDO DE LA HISTORIA ESTÁ AQUÍ! uD83EuDD29uD83DuDC10



El 7 de febrero de 2026, Guayaquil se vestirá de rosa. Inter Miami uD83CuDD9A Barcelona SC es una realidad.



¡POR PRIMERA VEZ EN ECUADOR! uD83DuDD25 pic.twitter.com/QgEUPWJQ59 — ®El Canal del Fútbol uD83CuDDEAuD83CuDDE8? (@ElCanalDFutbol) December 11, 2025

"Messi será el presidente de esta experiencia y ellos vienen como campeones de la MLS. En diciembre y en enero no se imaginan las estrellas que ya tienen firmadas y están por anunciar", comentó Daniel Molina, organizador del evento y gestor del Barcelona de Guayaquil.

“Esto no le cuesta un centavo a #BarcelonaSC, más bien gana, este es un evento 100% privado”



uD83DuDDE3? Daniel Molina, organizador de 'El Partido de la Historia', entre Inter Miami y Barcelona. pic.twitter.com/Yb81ReFYWL — Havoline Deportivo (@havolinedeport) December 10, 2025

Algunos otros reportes han indicado que, antes del duelo contra el Barcelona, el conjunto estadounidense pudiera medirse contra el Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, el 31 de enero del 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui