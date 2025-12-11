Manny Bañuelos frena ofensiva de Yaquis y Charros se queda con la serie en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Manny Bañuelos lució intratable en la lomita de los disparos y apagó por completo la ofensiva de Yaquis, al comandar la victoria de los Charros 4-0 este jueves 11 de diciembre. Con este resultado, la Tribu pierde la serie en su visita al Panamericano de Jalisco y pone su marca en siete victorias y ocho descalabros, en la segunda vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Brilla en el montículo

El experimentado inicialista de los tapatíos trabajó por espacio de seis entradas completas, donde únicamente permitió un imparable y recetó cuatro 'chocolates', para así firmar una de sus mejores presentaciones de la actual temporada. Por los Yaquis abrió el exlazandor de Charros Orlando Lara, quien desde la segunda entrada fue castigado, cortesía de un imparable de Reynaldo Rodríguez, que mandó a Julián Ornelas a la caja registradora, para el 1-0.

??Finaliza la serie en Jalisco entre Charros y YaquisuD83CuDFF9uD83CuDD9A?uD83EuDD20 #PuroYaquis pic.twitter.com/8iP1XJy7eP — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) December 12, 2025

En la tercera, nuevamente la ofensiva de los tapatíos se hizo notar; Michael Wielansky, out con elevado de sacrificio, puso la pizarra 2-0. Reynaldo Rodríguez pondría la tercera rayita de la noche en la sexta entrada. Mientras que en la octava Mateo Gil terminaría por sentenciar el compromiso con un jonrón en solitario.

La victoria fue para Manny Bañuelos. A su vez, el descalabro cargó para Orlando Lara, que en cinco entradas y dos tercios permitió tres carreras y seis imparables. Al relevo le siguieron Cristán Alvarado, Samuel Zazuelta y Nick Gardewine. A la ofensiva, la Tribu solamente pudo conectar tres imparables, producto de Sebastián Elizalde, Juan Carlos Gamboa y José Gaitán, quien disputó su primera serie con los colores de Cajeme.

Este viernes 12 de diciembre, los Yaquis de Ciudad Obregón regresan a casa para medirse ante los Algodoneros de Guasave, en una serie vital para que intenten volver al camino de la victoria y tomen protagonismo en la segunda vuelta. Hasta el momento, Gabe Álvarez no ha dado a conocer al lanzador que saltará al terreno de juego en el primero de la serie. El juego está presupuestado para iniciar a las 19:10 horas (tiempo de Sonora).

¡PALO PALO PAAALOOO!uD83DuDE80uD83DuDE80uD83DuDE80

Jonronazo de Mateo por el LF y estamos arriba por CUATRO

8??uD83DuDD3DuD83DuDD34#YaquisuD83CuDFF9 0-4 uD83EuDD20#Charros#TodosSomosCharros??uD83DuDD35uD83DuDFE1 pic.twitter.com/sY54AqQyDw — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) December 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui