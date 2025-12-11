Naranjeros retoma la delantera contra Guasave en juego de ida y vuelta: Conoce el resultado

Guasave, Sinaloa.- Al momento de la publicación de esta nota, Naranjeros de Hermosillo mantenía ventaja de 8-5 contra Algodoneros de Guasave tras un juego que cambió de rumbo varias veces en el Carranza Limón. Hermosillo atacó temprano y construyó una diferencia de 5-0 en tres entradas, aprovechando el contacto oportuno de Willie Calhoun, TT Bowens y Edson García, además de dos toques de sacrificio que avanzaron corredores y un error que amplió el margen. El orden alto de la visita lució paciente y constante en cada turno.

Guasave respondió en la tercera con tres carreras y completó la remontada en la cuarta, cuando Jorge Flores abrió con sencillo y, después de una base a Avans, Esteban Quiroz conectó un doble productor de dos que igualó el duelo 5-5. La ofensiva local parecía haber recuperado el control del momento, pero Hermosillo reaccionó de inmediato en la parte alta de la quinta con un rally que volvió a inclinar el juego.

Ese episodio comenzó con dos outs rápidos hasta que Bowens recibió un pelotazo del relevista Carlos Vazquez que encendió los ánimos. En el revire a primera se hicieron de palabras y las bancas se vaciaron, sin que la tensión pasara a mayores. Tras la pausa, Hermosillo retomó el ataque: pasaportes consecutivos llenaron las bases, Agustín Murillo negoció otra base que rompió el empate y Ángel Ramírez respondió con un rodado productor de dos para el 8-5 que devolvió la inercia a la visita. En la parte baja, Luis Márquez retiró en orden a la parte gruesa de Guasave y estabilizó el juego, preservando la ventaja rumbo a la segunda mitad del encuentro al cierre de esta edición.

En breve, el juego completo

Fuente: Tribuna del Yaqui