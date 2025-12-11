Plantilla del Real Madrid respalda a Xabi Alonso tras rumores de su despido por la mala racha del equipo

Ciudad de México.- El Real Madrid tiene semanas inmerso en uno de los momentos deportivos más complicados en sus últimos años, lo que les ha costado ceder el liderato de LaLiga y caer de las primeras posiciones en la Champions League. Ante los malos resultados, diversos rumores indicaron que Xabi Alonso tendría los días contados con el equipo español, aunque varios jugadores titulares salieron a dar su respaldo con el estratega.

Durante la jornada del 8 de diciembre, hubo filtraciones sobre una reunión en las instalaciones de Valdebebas; Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y parte de la directiva encabezaron diversas juntas para evaluar la racha que atraviesa el equipo. Los reportes indicaron que el futuro de Xabi Alonso con la institución blanca dependería de los resultados contra el Manchester City, partido que terminaron perdiendo.

Jugadores respaldan a Xabi Alonso

Varios elementos de peso dentro de la plantilla blanca han salido a levantar la voz para dar su apoyo al entrenador, luego de la reciente derrota en la Champions League. Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, destacó que Alonso ha realizado un gran trabajo manejando el vestidor y eso poco a poco se irá reflejando dentro del campo. "El vestuario sabe el mensaje que transmite Xabi Alonso y está con él al cien por cien. El día a día en Valdebebas es muy bueno".

Otro importante elemento que mostró su apoyo para el entrenador fue Rodrygo, quien marcó contra el City y en su celebración se fundió en un abrazo con Xabi Alonso. El brasileño resaltó que es un momento complicado para todos los jugadores y, luego de anotar el tanto, quiso externar el apoyo público que tiene el equipo con el estratega. "Estamos juntos y necesitamos esta unidad para seguir adelante y conquistar nuestros objetivos".

Thibaut Courtois apuntaló que los resultados llegarán más pronto que tarde, pues el estratega está haciendo los planteamientos correctos, pero siempre terminan cometiendo un error que, a la postre, les cuesta la derrota. Jude Bellingham también respaldó a Alonso, resaltando las virtudes que lo han llevado a estar al frente de uno de los equipos más importantes del mundo. "Nadie se está quejando, nadie piensa que la temporada se ha acabado".

Al momento, el Real Madrid confirmó la permanencia de Xabi Alonso para el siguiente partido de LaLiga, aunque otra derrota pudiera poner el punto final del entrenador dentro del equipo. Los 'merengues' se enfrentarán al Alavés, intentando recortar puntos con respecto al Barcelona, líder del certamen español.

Fuente: Tribuna del Yaqui