¿Problemas en la cortina de acero? Estelar jugador de Pittsburgh Steelers es hospitalizado

Pittsburgh, Estados Unidos.- El estelar apoyador externo de los Pittsburgh Steelers, T.J. Watt, está hospitalizado tras experimentar molestias en los pulmones. El anuncio se produjo después de que el jugador de 31 años experimentara molestias durante la sesión de entrenamiento en las instalaciones del equipo el miércoles.

Mike Tomlin, entrenador del equipo, dijo que el siete veces All-Pro y Jugador Defensivo del Año de la NFL en 2021 fue enviado al hospital para evaluación el miércoles tras experimentar molestias. Watt tenía previsto someterse a pruebas este jueves, dijo Tomlin. "Él y yo nos comunicamos anoche", dijo Tomlin. "Estaba cómodo y eso es todo lo que tengo en este momento". Tomlin vio a Watt en la cafetería el pasado miércoles, momento en el que dijo que se dio cuenta de lo que describió como la "situación pulmonar" de Watt.

El defensivo no se ha perdido un juego en varios años

En un ajuste de su calendario esta semana para adaptarse a jugar contra Miami el lunes por la noche en la semana 15, los Steelers tuvieron el día libre el miércoles. Es habitual que los jugadores acudan durante sus días libres para recibir atención médica. La semana pasada, Watt había sido colocado en el informe de lesiones por un problema en el dedo del pie, pero estuvo listo a tiempo para hacer su apertura 56 consecutiva en temporada regular con los Steelers (7-6).

Watt ha liderado la NFL en capturas en tres ocasiones en sus nueve temporadas, todas con los Steelers. Igualó un récord de la liga en 2021 cuando terminó el año con 22 capturas y media. Pero este 2025, Watt tiene sólo siete capturas y recientemente superó a su hermano mayor y tres veces Jugador Defensivo del Año de la NFL, J.J. Watt, en la lista de capturas de la liga cuando registró su número 115 el mes pasado.

Alex Highsmith y Nick Herbig serán titulares contra los Dolphins si Watt no puede jugar. Highsmith, compañero de fórmula de Watt durante mucho tiempo, ha batallado con problemas de lesiones. Se perdió cuatro partidos por diversas lesiones, pero también logró la captura que sentenció el partido en los últimos momentos de la victoria del pasado domingo en Baltimore que devolvió a los Steelers a la cima de la AFC North.

Watt no ha estado tan activo en capturas este año

Fuente: Tribuna del Yaqui