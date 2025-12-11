Pumas UNAM respalda a JJ Macías y le otorga una extensión de contrato luego de su grave lesión

Ciudad de México.- José Juan Macías está en medio de un momento muy complicado en su carrera, pues estará alejado de las canchas por varios meses luego de su lesión muscular en la última jornada del Apertura 2025 con Pumas UNAM. El jugador tuvo que ser sometido a una cirugía, lo que lo marginará por un torneo completo, aunque recibirá el apoyo del equipo universitario, quienes le otorgaron una extensión de contrato.

El delantero participó en el último compromiso del Apertura 2025 con Pumas, enfrentando al Cruz Azul, aunque solo pudo estar en la cancha por menos de ocho minutos hasta que se dio la desafortunada lesión. Macías se impactó contra José Paradela, desplomándose de inmediato, acusando el impacto en la rodilla derecha; el jugador terminó saliendo de cambio por el fuerte dolor en la articulación.

#Deportes | JJ Macías con una nueva lesión; salió en camilla del Pumas vs Cruz Azul del Apertura 2025 ?uD83EuDD15https://t.co/gOZJLh2L4K — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

Luego del silbatazo final, se le observó a Macías dejar las instalaciones del Estadio Cuauhtémoc en muletas y con la pierna inmovilizada; el equipo emitió un comunicado, en el cual se reveló la gravedad de la lesión presentada en el delantero. JJ sufrió una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial, por lo que tuvo que visitar el quirófano.

#Deportes | JJ Macías visitará el quirófano por grave lesión: Pumas confirma la baja del jugador por nueve meses uD83DuDC40?https://t.co/30QO797zDn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

El ariete había comenzado las negociaciones para su renovación de contrato, aunque con su desafortunado caso, el equipo había desistido para la extensión de acuerdo ante la incertidumbre en el futuro del jugador. Durante la mañana del 11 de diciembre, ESPN dio a conocer que Pumas había retomado las conversaciones y se llegó a un trato final, aunque con un contrato condicionado.

Según lo revelado por el portal, dicho contrato sería por dos años, aunque en cuatro etapas de seis meses; el equipo estará revisando y evaluando los avances de la rehabilitación en cada semestre para tomar la decisión de rescindir el acuerdo o seguir adelante. En caso de que todo marche conforme a lo planeado, Macías seguirá perteneciendo a Pumas, aunque, si la rehabilitación se prolonga, los universitarios tienen la opción de finalizar el acuerdo de manera premeditada.

Pumas uD83DuDC63uD83DuDEA8



José Juan Macías ha renovado con Pumas.



El mexicano firmó por dos años. Pumas hará una evaluación en un año de la evolución de su rehabilitación, en caso de que no sea positiva, existe el acuerdo de finalizar contrato antes del tiempo establecido.



?? @diegoyvey pic.twitter.com/S5WaqgHV2M — Adriana Maldonado (@AdriMaldonadoL) December 11, 2025

Cabe recordar que la operación de JJ Macías se realizó con éxito el 25 de noviembre y se estima que pueda regresar a las canchas para agosto del 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui