Reconocen a 16 figuras en ceremonia 2025 del Salón de la Fama del Deportista Sonorense y Premio Estatal del Deporte

Hermosillo, Sonora.- Este jueves 11 de diciembre de 2025 se realizó la Entronización al Salón de la Fama del Deportista Sonorense y Entrega del Premio Estatal del Deporte, donde fueron reconocidas 16 figuras; nueve entraron al selecto grupo de inmortales del deporte sonorense, como parte de la Clase 2025, debido a su excelente trayectoria.

Además, siete recibieron el Premio Estatal del Deporte en las categorías de Atleta, Entrenador y Prospecto, debido a los éxitos acumulados en el ciclo deportivo de este año. El evento fue realizado en el salón Partenón del Hotel Santorian y tuvo como gala el ingreso oficial de la nueva generación de inmortales del Salón de la Fama del Deportista Sonorense.

¡Un día que celebra el corazón deportivo de Sonora! uD83CuDFC5



En representación de nuestro gobernador @AlfonsoDurazo, reconocimos a las y los ganadores del Premio Estatal del Deporte y a quienes ahora forman parte del Salón de la Fama.



Cada nombre refleja dedicación y disciplina;… pic.twitter.com/YGY0yo1tYQ — Froylán Gámez Gamboa (@FroylanGamezG) December 11, 2025

Entre ellos se encuentran los hermanos María del Carmen y César Valenzuela Gómez, ambos relacionados con la gimnasia. Se exaltó a los futbolistas Sergio 'Buy' Sánchez y Alfonso 'Picochulo' Zepeda, así como al mánager Juan Carlos Durazo, aunados a los cronistas deportivos Óscar Soria y Adán Agúndez.

Uno de los momentos más emotivos se vivió durante la entronización de la categoría Profesional, con la instauración del directivo de beisbol, Enrique Mazón, y del jugador de futbol, Aarón Gamal Aguirre (+), cuya distinción fue recibida por su esposa María Teresa de Jesús Sánchez Ruiz.

En cuanto al Premio Estatal del Deporte 2025, Sofía Ibarra, de tiro deportivo, obtuvo el galardón de primer lugar de la categoría Atleta; el segundo sitio correspondió a la karateca Ana Carolina Herrera y el tercero fue para David Valdez, de tiro deportivo.

La categoría Entrenador la encabezó Ricardo Campillo, de karate, en tanto que Ibeth Martínez (halterofilia) y Carlos Enrique García (atletismo) consiguieron, respectivamente, el segundo y tercer puesto de ese rubro. En el ramo de Prospecto, se premió a la lanzadora de paratletismo, Yalitzia Guadalupe Castillo.

"Lo que esto representa es algo muy especial para un servidor y para todas las personas que ayudaron en este trayecto", Óscar Soria. uD83CuDF99?



Conversamos con Don Óscar en su ingreso al Salón de la Fama del Deportista Sonorense Clase 2025. pic.twitter.com/N9s5FqX6jq — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) December 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui