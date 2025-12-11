¿Se va? León toca la puerta de Kevin Álvarez y América define el futuro del futbolista mexicano

Ciudad de México.- La directiva del Club América ya tomó una decisión con respecto al futuro del lateral mexicano, Kevin Álvarez, y todo parece indicar que permanecerá con el equipo de Coapa para el Clausura 2026. El jugador ha sido uno de los elementos más criticados en cuanto al nivel futbolístico que ha mostrado en los últimos torneos, por lo que, a pesar de que no saldrá del club, ya se trabaja en la incorporación de un refuerzo en esta misma posición.

De acuerdo con información revelada por Claro Sports, la reconstrucción del cuadro azulcrema tiene como prioridad elevar la competencia interna y reforzar la estructura defensiva, principalmente por el costado derecho, en donde se desempeña Álvarez. Ante las dudas sobre su continuidad, el Club León, a través de su entrenador Ignacio Ambriz, estableció contacto directo con el canterano del Pachuca para convencerlo de integrarse a la plantilla.

Las conversaciones se sostuvieron, el interés por parte de Los Panzas Verdes fue firme y se colocó una propuesta sobre la mesa; sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente para modificar los planes de Las Águilas. A pesar de que en América ven con buenos ojos las oportunidades de mercado y los equipos que se han interesado por los servicios de Kevin, la realidad es que en la estructura americanista no ven conveniente su salida, así lo indicó la citada fuente.

uD83DuDEA8KEVIN ÁLVAREZuD83DuDEA8



En Coapa ya tomaron una decisión sobre su futuro. uD83EuDD85



Nacho Ambriz lo llamó uD83EuDD81 https://t.co/5sACedyR6Y — Alejandro Orvañanos ?uD83CuDFFB (@ale_orvananos) December 11, 2025

La decisión de América no le garantiza un lugar dentro del once titular, a lo cual estuvo acostumbrado Kevin Álvarez casi desde su llegada al equipo. Es por ello que, frente al nivel actual del defensor y la necesidad de incrementar la parte baja del club, se buscará a un futbolista capaz de competir por el puesto titular desde el primer día y ayude al propio Álvarez a recuperar el ritmo de juego que lo llevó a ser convocado a la Selección Mexicana.

Es por ello que la directiva de Coapa analiza perfiles nacionales y extranjeros para fortalecer la banda derecha, una zona del campo que consideran sumamente importante de cara a los compromisos que vienen para el próximo año. El medio mencionado anteriormente explicó que se busca a un lateral con dinamismo, capacidad para sostener recorridos largos y con lectura defensiva sólida, por lo que se esperan semanas de rumores en cuanto a posibles fichajes.

¡YA SE DECIDIÓ EL FUTURO DE KEVIN! uD83EuDD85?



Kevin Álvarez permanecerá con las Águilas para el Clausura 2026, sin embargo la titularidad no está asegurada pues la gente de Coapa está en busca de tener una mayor competencia interna



De acuerdo con información recabada por Claro… pic.twitter.com/n3EI3SaV5W — Claro Sports (@ClaroSports) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui