Tigres le pega al campeón y se pone a un partido de su noveno título de la Liga MX

Monterrey, Nuevo León.- El Volcán hizo erupción este jueves 11 de diciembre de 2025, ya que los Tigres de Nuevo León hicieron valer su localía y superaron a los Diablos Rojos del Toluca 1-0, para así adelantarse en la gran final del Apertura 2025 de la Liga MX.

Con este resultado, a los 'Felinos' les basta un empate el domingo 14 de diciembre para conseguir su noveno campeonato del futbol mexicano y así igualar en títulos a la Máquina cementera del Cruz Azul, mientras que los Diablos Rojos necesitarán dos goles para convertirse en bicampeones y sumar su corona número 11.

El único gol de la noche llegó al inicio del segundo tiempo, cuando Ángel Correa aprovechó un descuido defensivo del portero Hugo González para definir y darle a los de Nuevo León un tanto que hizo vibrar a toda la afición que se dio cita al Estadio Universitario.

Con ya el marcador arriba, Tigres manejó el ritmo del partido de ida y supo conservar la ventaja ante un Toluca que tuvo dificultades para generar peligro real, pero que en ocasiones puso en peligro el arco de Nahuel Guzmán, quien sueña con tener otro título más en su vitrina.

En el tiempo agregado, Toluca sufrió la expulsión de Robert Morales, quien se pierde con esto el choque de vuelta, por lo que fue una noche completamente de pesadilla para los del 'Turco' Mohamed, que fueron superados por Guido Pizarro, quien está dirigiendo su primera final.

El título se definirá el próximo domingo en el Estadio Nemesio Diez, donde los Diablos Rojos buscarán remontar ante su afición para convertirse en bicampeones e igualar al Rebaño Sagrado en el segundo club con más campeonatos, solamente atrás de las Águilas del América.

Cabe destacar que en las semifinales, los Diablos llegaron con desventaja en casa, ante también un equipo regio como lo fue Monterrey, pero hicieron valer su localía y terminaron por darle la vuelta a los cartones y así obtener su boleto a la gran final del futbol mexicano.

