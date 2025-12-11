Toluca a la final sin su capitán; Alexis Vega se perderá la ida ante Tigres UANL por su lesión muscular

Monterrey, Nuevo León.- Los Diablos del Toluca siguen en la contienda para alcanzar el primer bicampeonato en su historia, aunque para alcanzar el objetivo, tendrán que vencer a los Tigres de la UANL en la final de Apertura 2025. Aunado a medirse contra un rival muy complicado, el equipo mexiquense tendrá que afrontar al menos el partido de ida sin Alexis Vega, luego de que no completara su recuperación.

El capitán del Toluca pudo disputar su último compromiso a mediados de octubre, cuando los Diablos enfrentaron al Pachuca en la jornada 15 del certamen; Vega tuvo que salir de cambio al sentir un tirón en el muslo, que terminó siendo un desgarre en el semitendinoso grado II. Desde entonces, Alexis estuvo trabajando separado del grupo para intentar apresurar su recuperación, factor que terminó afectando la actualidad del delantero.

Antonio Mohamed, estratega de los Diablos, adelantó que Alexis no se encuentra al cien por ciento, por lo que se optó por no ser convocado e intentar que se encuentre en una mejor forma para el partido de vuelta durante el próximo fin de semana. "Alexis, veremos y nos gustaría que esté. No lo vamos a exponer a una lesión más grande. Si está, estará en la vuelta, es una semana, así que esperaremos la evolución que tiene".

El 'Turco' recalcó que su ariete había completado la recuperación para el inicio de la Liguilla, aunque en los entrenamientos previos a los cuartos de final ante Bravos de Juárez, tuvo otro problema muscular que lo terminó marginando de las actividades en cancha. "Alexis hizo la recuperación y antes de Juárez hizo una jugada como cuando se lesionó y sintió un tirón, pero se rompieron las fibras, sigue adolorido y veremos cómo evoluciona, es la única realidad".

Sin Alexis Vega, el Toluca no ha terminado de convencer con su desempeño en las rondas anteriores de la Liguilla; primero lograron eliminar al equipo fronterizo, haciendo lo justo en la ida y con empate a cero en el partido de vuelta. En las semifinales, echaron a Rayados de Monterrey por posición en la tabla luego de quedar a tres por tres en el marcador global.

Mermados, los Diablos del Toluca abrirán la final del Apertura 2025 enfrentando a los Tigres de la UANL, a las 20:00 horas (horario CDMX), del jueves, 11 de diciembre.

