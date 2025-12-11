Toluca y Tigres se juegan el título de la Liga MX; antecedentes entre los finalistas del Apertura 2025

Ciudad de México.- Luego de un certamen lleno de polémicas y emociones, llegó la hora de conocer al que se coronará como nuevo monarca de la Liga MX entre las dos escuadras más constantes del último semestre. Diablos del Toluca y Tigres de la UANL serán los protagonistas en la final del Apertura 2025, siendo la primera ocasión en la que estas dos escuadras se enfrentarán en la instancia final del certamen mexicano.

Pese a que nunca se habían visto las caras en la definición del título, Tigres y Diablos se han topado en diferentes instancias de la Liguilla. Desde que se instauraron los torneos cortos en la Liga MX, estos equipos han protagonizado siete enfrentamientos en eliminatorias directas, donde los regiomontanos establecen una hegemonía total.

#Deportes | ¿Regresa a Europa? Sergio Ramos recibe ofertas de clubes grandes tras salir de Rayados de Monterrey ?uD83EuDD29https://t.co/qJk9pKsDhH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 11, 2025

El primer enfrentamiento que tuvieron dentro de la Liguilla fue en los cuartos de final del Clausura 2003, luego de que finalizaran el torneo en cuarto y quinto lugar de manera respectiva; la llave finalizó a favor de los Tigres con marcador global de tres anotaciones por dos. La oportunidad de revancha para el Toluca llegó al siguiente torneo, pues se enfrentaron en la semifinal, aunque de nueva cuenta, el conjunto del norte terminó por avanzar.

Tuvo que transcurrir más de una década para que volvieran a chocar en las eliminatorias directas y, de nueva cuenta, fue en la semifinal del Apertura 2014; los de la UANL finalizaron el torneo en primera posición, lo que les brindó el boleto a la final tras empatar en el global. Las semifinales del Apertura 2015 los volvieron a reunir y por cuarta ocasión consecutiva, Tigres pudo avanzar; ese certamen terminó siendo conquistado por los regios tras vencer a Pumas en la final.

La hegemonía se extendió aún más, pues les tocó medirse en el repechaje en el Guardianes 2020, torneo atípico por la pandemia global; el único juego de eliminación fue ganado por Tigres, avanzando a la siguiente ronda. Los cuartos de final del Clausura 2023 regalaron una nueva edición de este cruce en Liguillas y, como de costumbre, el equipo regiomontano logró salir avante.

La venganza para el Toluca llegó en el momento más indicado, pues los Diablos se enfrentaron a Tigres en las semifinales del Clausura 2025; los dirigidos por Antonio Mohamed se impusieron con marcador global de cuatro por uno y consumaron el avance a la final. Dicho torneo trajo la estrella 11 para el conjunto mexiquense.

En el Apertura 2025, las dos escuadras protagonizarán una final inédita; la ida entre los Diablos del Toluca y los Tigres de la UANL será a las 20:00 horas (horario CDMX) del jueves, 11 de diciembre.

#Deportes | Diablos del Toluca vs Tigres UANL; dónde ver EN VIVO el partido de ida de la FINAL del Apertura 2025 ?uD83EuDD29https://t.co/8aw5ucs6wG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui