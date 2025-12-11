Tomateros de Culiacán amplían la ventaja en la cima del standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Culiacán, Sinaloa.- Con menos de tres semanas para que llegue el final de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), el standing de la segunda vuelta permanece muy igualado, habiendo solo un par de juegos de diferencia entre varios equipos. Tomateros de Culiacán se encuentra en el liderato, bajando a otro club que había sido de los más constantes en la primera mitad de campaña.

La novena culichi tuvo un gran despertar colectivo al iniciar la segunda vuelta y ahora se encuentra como uno de los favoritos de cara al inicio de la postemporada; Tomateros de Culiacán se llevan la primera posición al momento, luego de conseguir 10 victorias por cuatro derrotas. Los dirigidos por Lorenzo Bundy han logrado siete laureles en sus últimos ocho compromisos, estableciéndose en la primera posición del circuito.

Como muestra de la paridad que impera en la tabla, la segunda posición se disputa entre tres organizaciones que marchan con récord igualado de ocho victorias y seis descalabros. Jaguares de Nayarit es el segundo del standing, siendo escoltado de cerca por Águilas de Mexicali y Naranjeros de Hermosillo; se ubica en el cuarto puesto; el orden es el antes mencionado, debido a los criterios de desempate (run average).

Los siguientes tres equipos también empatan con la misma foja, siendo Yaquis de Obregón el que se ubica en el quinto peldaño de la clasificación; 'La Tribu' ha recuperado terreno, pues comenzó la semana en la séptima posición. Algodoneros de Guasave es sexto lugar y le precede Cañeros de Los Mochis, todos ellos con siete triunfos y el mismo número de derrotas, con tres juegos de diferencia con respecto al líder.

Charros de Jalisco cae hasta la octava posición, siendo el primer equipo de la tabla que juega para promedio de victorias negativo; los tapatíos tienen marca de seis victorias y ocho descalabros. El noveno puesto se lo quedan los Venados de Mazatlán, empatados con Charros pero un lugar abajo por el dominio que mantiene Jalisco sobre los del puerto.

De nueva cuenta y lo que ha sido un común denominador en lo recorrido durante la segunda vuelta, el Tucson Baseball Team se ubica en el sótano de la clasificación. El equipo con sede administrativa en los Estados Unidos ha conseguido solo tres triunfos y, por contraparte, lleva 11 derrotas, quedando también en última posición en el standing general y la tabla de puntuación.

Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico al 11 de diciembre

Standing de la LAMP

