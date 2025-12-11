Tras temporada histórica en la MLS, el Inter de Miami intentará extender el acuerdo con sus estrellas

Ciudad de México.- El Inter de Miami logró coronar una temporada histórica en la MLS, llevándose el primer campeonato desde la fundación del club y, desde ahora, se comienza a perfilar como uno de los candidatos para titularse en la campaña del 2026. Ante esto, 'Las Garzas' han comenzado con las negociaciones con Rodrigo de Paul, Luis Suárez y otros de sus jugadores principales para que permanezcan con el equipo.

El conjunto de la Florida logró clasificarse a la primera final en su historia, teniéndose que medir contra el Vancouver Whitecaps, equipo canadiense que mantenía un dominio en los antecedentes previos a la última ronda de la MLS 2025. El Chase Stadium lució abarrotado y el Inter de Miami no defraudó, alzando la primera copa en su historia al llevarse la victoria con marcador de tres anotaciones por cero.

#Deportes | Lionel Messi consigue un nuevo título en su carrera; Inter de Miami se convierte en campeón de la MLS uD83DuDC40?https://t.co/GekNrhFhqC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 7, 2025

Apenas han transcurrido un par de días desde que se acreditaron como el nuevo monarca de la Major League Soccer y los de rosa ya aseguraron a su mediocampista titular por al menos cuatro años más. Rodrigo de Paul había llegado en calidad de préstamo del Atlético de Madrid, pero el equipo estadounidense ejerció la opción de compra, garantizando la estadía del sudamericano hasta el 2029.

uD83DuDEA8Official: Inter Miami have completed the $17M signing of Rodrigo De Paul from Atlético Madrid, securing him on a contract through 2029 and designating him as one of the club’s DP signings next to Lionel Messi. uD83EuDD29?@rodridpdaily @movimentdepaul7 uD83DuDE4CuD83CuDFFB pic.twitter.com/xnyj7avGid — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) December 11, 2025

Caso Luis Suárez

El uruguayo arribó al Inter de Miami en el 2023 y su contrato finalizó con el último partido de la temporada 2025, por lo que ahora se encuentra en libertad. Jorge Mas, presidente de 'Las Garzas', comentó que el equipo tiene la disposición para otorgarle una extensión al nueve, aunque dependerá directamente de la decisión que tome Luis Suárez. "Luis merece poder tomar esa decisión y, si elige quedarse otro año, sería fantástico".

Lo más positivo para el Inter de Miami es que tiene a 15 jugadores con contrato vigente por lo menos para la temporada 2026 de la MLS, incluyendo a Lionel Messi. El astro argentino fue uno de los principales artífices para el título del Inter de Miami, lo que lo llevó a ganar el galardón del MVP en el 2025, convirtiéndose en el primer jugador en lograrlo durante años consecutivos. Así mismo, el club informó que Marcelo Weigandt no regresará a la Florida en el próximo año, pues finalizó el préstamo con Boca Juniors.

#Deportes | Lionel Messi es galardonado con el MVP de la MLS tras histórica temporada con el Inter de Miami ?uD83EuDD29https://t.co/BJu3HpYrat — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui