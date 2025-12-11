Triple A adelanta la Navidad en Ciudad Obregón con cartelera de cinco estrellas

Ciudad Obregón, Sonora.- A menos de dos semanas para la Navidad, los aficionados del pancracio ya tienen su regalo adelantado, ya que una de las empresas más importantes de la lucha libre en México, Triple A, se presentará en Ciudad Obregón.

La cita será este viernes 12 de diciembre a las 19:00 horas (Tiempo de Sonora) en el Gimnasio Municipal Manuel Lira García de Cajeme, donde las estrellas de las Tres Veces Estelar y WWE, Mr. Iguana y Psycho Clown, encabezarán la magna función.

Cartel de primer nivel

El 'Reptil más Fino' y el 'Psicópata del Ring' harán equipo en el combate estelar, para medirse ante los rudos Mecha Wolf y D’Luxe. Psycho Clown y Mr. Iguana llegan a territorio cajemense después de haberse presentado hace unas semanas en las marcas importantes de WWE, como lo son Smack Down y Raw.

Mr. Iguana llegó a NXT Deadline y es momento de ponernos verdes uD83DuDC9AuD83DuDE0EuD83EuDD8E pic.twitter.com/EqPKfFQXjF — WWE Español (@wweespanol) December 7, 2025

En la lucha coestelar, el tanquillero Niño Hamburgesa, junto con Octagón Jr. e Hijo de Rey Mysterio, se medirán ante Taurus, Abismo Negro e Histeria. En el combate especial, uno de los mejores exóticos de la historia, Pimpinela, hará mancuerna con La Parkita y Valentino, para chocar frente a Parkita Negra, Ciniko y Scream.

A su vez, uno de los momentos más esperados de la noche será el triangular femenil, que protagonizarán Lady Shani, la Hiedra y Keyra. Mientras que el talento de la región también estará presente, cuando Tigre de Bengala y Príncipe Azgard se enfrenten contra Willy Cortez y Príncipe Azteca. Por otra parte, Dragon Black Jr., Red Power Jr., Rey Sombra y Rey Sombra Jr. serán los encargados de abrir el telón y dar inicio a la cartelera.

Boletos a la venta a través de la página Xticket.mx y físicamente en el Hotel Wyndham. Además, el mismo día del evento estarán a la venta en la tanquilla del gimnasio.

Regresa la Triple A

Cartelera 12 de diciembre en Obregón

Lucha Estelar

Psycho Clown y Mr. Iguana

Vs

Mecha Wolf y D. Luxe

Lucha Semifinal

Niño Hamburgesa, Octagon Jr e Hijo de Rey Misterio

Vs

Histeria, Taurus y Abismo Negro

Lucha Especial

La Parkita, Pimpinela y Valentino

Vs

Parkita Negra, Ciniko y Scream

Triangular Femenil

Lady Shani, La Hiedra y Keyra

Segunda Lucha

Tigre de Bengala y Príncipe Azgard vs Willy Cortez y Príncipe Azteca

Primera Lucha

Dragon Black Jr y Red Power Jr vs Rey Sombra y Rey Sombra Jr.

Fuente: Tribuna del Yaqui