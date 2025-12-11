¡Y se marchó! Chivas de Guadalajara confirma SALIDA DEFINITIVA de 'Chicharito' Hernández

Guadalajara, Jalisco.- Los cambios en la Liga MX continúan. Ahora, jueves 11 de diciembre de 2025, el Club Deportivo Guadalajara oficializó la salida del polémico jugador Javier 'Chicharito' Hernández, quien cierra su segunda etapa con el Rebaño Sagrado.

Mediante un conmovedor comunicado, la institución agradeció públicamente al delantero por su compromiso, liderazgo y la influencia que mantuvo dentro del vestidor durante casi dos años. Asimismo, en el escrito, las Chivas reconocieron la trayectoria del jugador originario de la Perla Tapatía, a quien llamaron "uno de los máximos referentes del futbol mexicano". No obstante, el equipo decidió dejarlo libre.

'Chicharito' deja al Rebaño Sagrado oficialmente. Foto: Facebook

Chivas despide al 'Chicharito'

De acuerdo con información difundida por el club, la relación laboral concluyó tras finalizar el contrato vigente, sin posibilidad de renovación. Aunque su salida marca el fin de un ciclo emocional para la afición rojiblanca, la directiva enfatizó que el vínculo con una de sus figuras más representativas perdurará para siempre.

El comunicado oficial señaló que, durante sus dos etapas en Guadalajara, Javier Hernández dejó una huella significativa. En total anotó 33 goles en 121 partidos, además de que el 'Chicharito' contribuyó a dos títulos importantes: el campeonato de Liga en el Apertura 2006 y el título de goleo en el Bicentenario 2010. El club también recordó su liderazgo en la Selección Mexicana, donde mantiene el registro histórico de 52 goles, cifra que lo posiciona como el máximo anotador del Tricolor.

Su primera etapa lo catapultó al futbol europeo, donde jugó en clubes como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen y Sevilla, convirtiéndose en uno de los mexicanos más destacados en el extranjero.

Javier volvió a Guadalajara en 2024 con el objetivo de recuperar su mejor nivel; sin embargo, las lesiones y la irregularidad limitaron su continuidad. Aun así, la directiva subrayó que su presencia fue clave para el desarrollo de jóvenes talentos, como Armando González, campeón de goleo del Apertura 2025.

El episodio más recordado de esta etapa será el penal fallado en los Cuartos de Final del Apertura 2025 ante Cruz Azul, jugada que impidió avanzar a las semifinales. Pese a ello, el club resaltó su profesionalismo y su papel como referente para la institución. Al final, las Chivas agradecieron el segundo paso del atleta en el Club y le desearon lo mejor.

Javier, te deseamos el mayor de los éxitos en la ruta que emprendas de aquí en adelante", concluye el texto.

En tanto, Hernández, quien ya analiza ofertas para continuar en activo, buscaría una nueva oportunidad en el futbol internacional, especialmente en la MLS o en Europa, señalaron fuentes extraoficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui