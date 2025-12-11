Yaquis de Obregón vs Charros de Jalisco; dónde ver EN VIVO la definición de la serie en la LAMP

Zapopan, Jalisco.- Luego de un segundo compromiso lleno de emociones y batazos de poder en el Estadio Panamericano, Yaquis de Obregón y Charros de Jalisco protagonizarán el juego decisivo para determinar al ganador de la serie. Para la novena cajemense, una victoria le permitiría cortar una racha de dos series perdidas de manera consecutiva.

En el segundo de la serie, la ofensiva de Charros le cayó a Felipe González, que se llevó cinco carreras limpias en el mismo número de entradas lanzadas, aunque la remontada posterior de Yaquis le evitó la derrota al pitcher derecho. La derrota se cargó para Trevor Clifton, que permitió tres imparables y cuatro anotaciones en un episodio trabajado; Juan Macias se quedó con el triunfo y Efraín Contreras alcanzó los 11 salvamentos, liderando el circuito en dicho departamento.

El marcador se cargó para los locales en el segundo capítulo con un cuadrangular solitario de Julián Ornelas, aunque una entrada después, Allen Córdoba emparejó los cartones; Víctor Mendoza se encargó de poner en ventaja a Obregón con sencillo impulsor de dos rayitas. Las siguientes entradas fueron fatales para el pitcheo de 'La Tribu', pues permitieron un total de cinco carreras, por lo que se llegaba a la novena con una ventaja cómoda para los locales.

El despertar de Obregón comenzó con Alfredo Hurtado, que llamó al ataque con un doblete, y fue seguido por Allen Córdoba, poniéndose en circulación con base por bola; Sebastián Elizalde cerró la diferencia con un sencillo impulsor de una carrera. Con el marcador en siete carreras por cinco a favor de Charros y dos corredores en base, Roberto 'Tito' Valenzuela depositó la pelota tras la barda para darle la vuelta a la pizarra.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Charros de Jalisco

Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Fecha: Jueves, 11 de diciembre

Horario: 19:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes 2

Con el fin de quedarse con la victoria y asegurar la serie, Gabe Álvarez enviará a la loma a Orlando Lara; el zurdo cuenta con marca de cuatro victorias y solo un descalabro, además de 2.92 de efectividad, estableciéndose como uno de los mejores inicialistas. Por parte de Charros, Manny Bañuelos saltará a la loma, buscando su primer triunfo luego de tres derrotas.

Fuente: Tribuna del Yaqui