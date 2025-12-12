Alexis Vega pudiera regresar al Toluca para el partido de vuelta de la final ante Tigres UANL

Ciudad de México.- Los Diablos del Toluca tendrán que salir a por todas en la cancha del Nemesio Diez para el partido de vuelta en la final del Apertura 2025, luego de la derrota sufrida ante Tigres de la UANL en la última instancia de la Liguilla. El equipo mexiquense pudiera tener un aliciente para lograr el primer bicampeonato en su historia, pues podrían contar con Alexis Vega, según lo informado por Antonio Mohamed.
El Toluca visitó tierras regiomontanas para el partido de ida en la final ante los regiomontanos que, desde los primeros minutos, tomaron el control en el desarrollo del compromiso, aunque no fue hasta la segunda mitad que lograron adelantarse. Un error del arquero de los Diablos abrió la puerta para la única anotación de la jornada, a cargo de Ángel Correa.
En la conferencia de prensa posterior al juego, Antonio Mohamed fue cuestionado sobre la disponibilidad de su capitán para la vuelta de la final; el 'Turco' informó que Vega ya está entrenando desde hace varios días, aunque la decisión se tomará en las horas previas para el silbatazo inicial.
Vamos a esperar, tenemos tres días más, Alexis viene entrenando desde hace días, tiene muchas ganas de estar, veremos, tenemos mañana entrenamiento, el sábado otro; él se conoce y él va a decidir si puede o no, si puede ayudar, seguramente va a estar".
Sobre la pifia cometida por Hugo González, arquero del Toluca, el estratega lamentó el hecho, aunque destacó que se tendrán que reponer y darle la vuelta a la página para el compromiso de vuelta. "Es un error grave, pero el equipo se tendrá que sobreponer; todavía es muy prematuro para analizar lo que pasó, el futbol es de errores y aciertos".
Por último, Antonio Mohamed aseguró que la final sigue "totalmente abierta", y confía en que sus jugadores podrán remontar la mínima ventaja que tienen los Tigres de la UANL. "Tenemos la posibilidad, porque jugamos en casa. Todos conocen nuestra fortaleza, que es en Toluca, así que no está muerto quien pelea".
El partido de vuelta de la final de Apertura 2025 está programado para las 19:00 horas (horario CDMX) del domingo, 14 de diciembre.
Fuente: Tribuna del Yaqui