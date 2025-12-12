Alexis Vega pudiera regresar al Toluca para el partido de vuelta de la final ante Tigres UANL

Ciudad de México.- Los Diablos del Toluca tendrán que salir a por todas en la cancha del Nemesio Diez para el partido de vuelta en la final del Apertura 2025, luego de la derrota sufrida ante Tigres de la UANL en la última instancia de la Liguilla. El equipo mexiquense pudiera tener un aliciente para lograr el primer bicampeonato en su historia, pues podrían contar con Alexis Vega, según lo informado por Antonio Mohamed.

El Toluca visitó tierras regiomontanas para el partido de ida en la final ante los regiomontanos que, desde los primeros minutos, tomaron el control en el desarrollo del compromiso, aunque no fue hasta la segunda mitad que lograron adelantarse. Un error del arquero de los Diablos abrió la puerta para la única anotación de la jornada, a cargo de Ángel Correa.

#Deportes | Toluca a la final sin su capitán; Alexis Vega se perderá la ida ante Tigres UANL por su lesión muscular ???https://t.co/UzR8UybY4O — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 12, 2025

En la conferencia de prensa posterior al juego, Antonio Mohamed fue cuestionado sobre la disponibilidad de su capitán para la vuelta de la final; el 'Turco' informó que Vega ya está entrenando desde hace varios días, aunque la decisión se tomará en las horas previas para el silbatazo inicial.

Vamos a esperar, tenemos tres días más, Alexis viene entrenando desde hace días, tiene muchas ganas de estar, veremos, tenemos mañana entrenamiento, el sábado otro; él se conoce y él va a decidir si puede o no, si puede ayudar, seguramente va a estar".

La moneda está en el aire uD83EuDD1E



La posibilidad de tener Alexis Vega en la Final de vuelta es un volado y Antonio Mohamed fue claro en que él atacante mexicano será quién tenía la última palabra, la afición de Toluca con la ansiedad e incertidumbre para el juego definitivo uD83CuDFC6… pic.twitter.com/v5LYxnfNHk — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 12, 2025

Sobre la pifia cometida por Hugo González, arquero del Toluca, el estratega lamentó el hecho, aunque destacó que se tendrán que reponer y darle la vuelta a la página para el compromiso de vuelta. "Es un error grave, pero el equipo se tendrá que sobreponer; todavía es muy prematuro para analizar lo que pasó, el futbol es de errores y aciertos".

¡¡¡Dale, dale Angelito!!! Correa abre el marcador en la Gran Final del Futbol Mexicano. uD83EuDEBD pic.twitter.com/W9jrog0o1p — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) December 12, 2025

Por último, Antonio Mohamed aseguró que la final sigue "totalmente abierta", y confía en que sus jugadores podrán remontar la mínima ventaja que tienen los Tigres de la UANL. "Tenemos la posibilidad, porque jugamos en casa. Todos conocen nuestra fortaleza, que es en Toluca, así que no está muerto quien pelea".

El partido de vuelta de la final de Apertura 2025 está programado para las 19:00 horas (horario CDMX) del domingo, 14 de diciembre.

Tenemos una cita el jueves y el domingo uD83DuDC79



¡Dale Roooooojooooo!uD83EuDD29 pic.twitter.com/hwGwZttath — Toluca FC (@TolucaFC) December 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui