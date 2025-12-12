Barcelona vs Osasuna; horarios y dónde ver EN VIVO al líder de LaLiga en México

Ciudad de México.- El Barcelona se encuentra en medio de una racha de victorias que los mantiene como el líder solitario de LaLiga tras haber ganado sus últimos seis compromisos. El cuadro culé intentará ampliar el margen que mantienen con su más cercano perseguidor en la tabla de posiciones, midiéndose contra el Osasuna en la jornada 16 del certamen español.

Al momento, el Barcelona se ubica en el primer lugar del torneo, tras haber conseguido 13 victorias por un empate y dos derrotas, alcanzando 40 unidades, teniendo una ventaja de cuatro puntos con respecto al Real Madrid, que marcha en el segundo puesto. Precisamente contra el conjunto blanco tuvieron su derrota más reciente en LaLiga, cuando cayeron con marcador de dos tantos por uno en el primer derbi español de la temporada.

El partido más reciente para el combinado 'blaugrana' dentro del certamen doméstico fue el 6 de diciembre cuando, en un festival de goles, vencieron al Real Betis en un compromiso en el que se anotaron ocho tantos entre las dos escuadras. Por parte del Barcelona, se contó con la actuación de Ferran Torres, que anotó un triplete en la primera mitad; Roony Bardghji y Lamine Yamal fueron los responsables de las anotaciones restantes de los visitantes.

Por contraparte, el Osasuna se encuentra peleando los puestos de descenso y una derrota, en combinación con otros resultados, los podría relegar a las posiciones que los llevarían a la segunda división del balompié español. En las 15 jornadas disputadas, el Osasuna solo ha conseguido cuatro triunfos, incluyendo el de la jornada anterior, cuando se impusieron ante el Levante con marcador de dos tantos por cero.

Horarios del Barcelona vs. Osasuna

Estadio: Camp Nou, Barcelona, España

Fecha: Sábado, 13 de diciembre

Horario: 11:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports/IZZI

El Barcelona parte como favorito para quedarse con la victoria; por la actualidad y los antecedentes más recientes, refrendan dicha postura. Del 2020 a la fecha, estos dos equipos se han enfrentado en 10 ocasiones, siendo el Barça el más ganador con ocho triunfos por un empate y una victoria del Osasuna.

Fuente: Tribuna del Yaqui