Chivas del Guadalajara ficha a Brian Gutiérrez como primer refuerzo para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Tras su estrepitosa eliminación en los cuartos de final del Apertura 2025, las Chivas del Guadalajara han tenido un arranque de temporada baja muy movido, en el que se han anunciado bajas importantes para la institución tapatía. Luego de varias salidas, el 'Rebaño Sagrado' ha sumado el nombre de Brian Gutiérrez a sus filas, jugador que llega procedente de la MLS como refuerzo para el Clausura 2026.

Durante las primeras horas del viernes, 12 de diciembre, el elemento nacido en Berwyn, Estados Unidos, pero con ascendencia mexicana, arribó al aeropuerto de Guadalajara y en las próximas horas estará asistiendo a las instalaciones de Verde Valle. Gutiérrez será sometido a las pruebas físicas y médicas, para firmar su contrato y que se oficialice su primera incursión al balompié mexicano.

El mediocampista tuvo unas pequeñas declaraciones para con la prensa y aficionados que lo esperaban en su llegada a tierras tapatías; Brian afirmó que desde siempre había sido un sueño el llegar a un club con tanta relevancia en el deporte nacional como lo es el Guadalajara. "Muchas gracias por recibirme. Estoy muy contento por lo que viene; es un sueño hecho realidad y arriba las Chivas".

“Es un sueño hecho realidad & arriba las @Chivas”



Brian Gutiérrez



pic.twitter.com/rtw7WYdiMy — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) December 12, 2025

Gutiérrez, de 22 años, jugaba para el Chicago Fire en la Major League Soccer y, pese a que no es un delantero natural, estuvo entre los mejores goleadores del club. En la temporada 2025 de la MLS, Brian disputó 29 compromisos y de ellos, 24 fueron en el once inicial; anotó nueve goles y tuvo tres asistencias en poco más de dos mil minutos disputados en cancha. Así mismo, cuenta con experiencia en la Selección de Estados Unidos, por lo que la Liga MX pudiera catapultarlo a participar en la Copa del Mundo 2026.

Gutiérrez llegará a Chivas para reforzar el mediocampo que, de por sí, es una posición muy disputada dentro del cuadro tapatío. Brian se tendrá que buscar la titularidad contra Efraín Álvarez, 'Piojo' Alvarado y los juveniles Hugo Camberos y Yael Padilla. Así mismo, se prevé que una vez finalizado el periodo vacacional, Ángel Sepulveda hará oficial su llegada al Guadalajara luego de un exitoso semestre con el Cruz Azul.

