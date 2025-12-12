Definen calendario de la Concacaf Champions Cup, Norris recibe trofeo de campeón y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este viernes 12 de diciembre, conoce el calendario de la Concacaf Champions Cup.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Lando Norris recibe trofeo de campeón

Después de 17 años de espera, la escudería McLaren se alzó con el campeonato de la Fórmula 1. Su piloto estrella, Lando Norris, fue el encargado de recibir el trofeo que sella este histórico triunfo para el equipo. Este logro marca el regreso de McLaren a la cima del automovilismo mundial, consolidando a Norris como una figura clave en su éxito.

Critican a FIFA por precio de boletos en el Mundial

La FIFA ha sido fuertemente criticada tras poner a la venta los últimos boletos para el próximo Mundial con precios excesivamente altos, llegando algunos a costar hasta 8 mil dólares. Esta tarifa considerablemente elevada ha generado indignación entre los aficionados y medios, quienes acusan al organismo de priorizar el lucro sobre la accesibilidad al evento deportivo global.

Inicia en febrero la Champions Cup

Los equipos mexicanos se preparan para enfrentar la Concacaf Champions Cup, torneo que está programado para iniciar en el mes de febrero de 2026. Los clubes de la Liga MX tendrán casi un mes de intensa actividad dentro de esta competición internacional, buscando avanzar en las fases eliminatorias y asegurar un puesto en la final continental.

Fuente: Tribuna del Yaqui

