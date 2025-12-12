Diablos del Toluca vs Tigres UANL; dónde ver EN VIVO la definición del CAMPEÓN del Apertura 2025

Toluca, Estado de México.- El Apertura 2025 llegará a su fin el próximo domingo 14 de diciembre cuando los Diablos del Toluca reciban en la cancha del Estadio Nemesio Diez a los Tigres de la UANL en el partido final de la Liguilla. El compromiso de ida en la última instancia de la Liga MX finalizó a favor del cuadro regiomontano, quien dio un paso al frente para alcanzar el noveno campeonato en su historia.

Los Tigres tomaron el control del partido en el 'Volcán' y estuvieron cerca de adelantarse en el marcador, aunque no pudieron concretarlo hasta los primeros minutos de la parte complementaria, luego de un error del arquero del Toluca. Hugo González intentó salir jugando y, ante la presión alta por parte de los locales, el arquero terminó 'regalando' el balón a Ángel Correa, quien fue el anotador del único tanto en la jornada.

Este resultado adverso obligará a los Diablos a cambiar su planteamiento táctico, pues en los últimos partidos de la Liguilla salieron a intentar guardar los resultados y se han olvidado del ataque letal que los había caracterizado a lo largo del torneo de la Liga MX. El factor a favor para los dirigidos por Antonio Mohamed es que el trofeo definirá a su nuevo dueño en 'La Bombonera', la cual lucirá abarrotada para el último juego del certamen.

Los Tigres de la UANL buscan el título nueve de su historia y que los refrende como uno de los protagonistas en el balompié mexicano, luego de que en varios torneos que se perfilaban como favoritos al título, se quedaran en el camino ante rivales de menor nivel. Por contraparte, el Toluca intentará su primer bicampeonato desde que se instauraron los torneos cortos y, con su título 12, empatarían con Chivas del Guadalajara.

Horarios del Diablos del Toluca vs. Tigres UANL/FINAL vuelta

Estadio: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Fecha: Domingo, 14 de diciembre

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/TUDN/VIX Premium

El partido de vuelta en la final del Apertura 2025 será de altas y bajas para el Toluca, pues no contarán con Robert Morales, luego de que fuera expulsado tras una fuerte entrada en el minuto 92 del juego anterior, por lo que deberá cumplir con la sanción. Antonio Mohamed declaró que para el cierre del torneo, podrían contar con la participación de Alexis Vega, aunque se decidirá de última hora conforme se perciba su recuperación.

