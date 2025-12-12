Edwin Díaz lo admite, eligió a los Dodgers porque "tienen todo para ganar"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El lanzador puertorriqueño Edwin Díaz tiene bien claro cuál fue el principal motivo que lo llevó a dejar a los New York Mets y alcanzar un acuerdo con los Los Angeles Dodgers, cuya camiseta azul y blanca se colocó por primera vez este viernes en una rueda de prensa.

Con ello, el boricua, que cumplirá 32 años el 22 de marzo próximo, hizo oficial el pacto por tres campañas y 69 millones de dólares con los Dodgers. Y que no quede duda alguna: Díaz tiene grandes ambiciones con su mudanza de costa a costa.

"No fue fácil dejar a los Mets. Me trataron muy bien", dijo Díaz. "Elegí a los Dodgers porque son una organización ganadora y tienen todo para ganar. Será bastante fácil ganar"; señaló Díaz, quien consultó con su hermano, el relevista Alexis Díaz, quien lanzó por los Dodgers en el 2025, antes de tomar su decisión. "Me dijo que los Dodgers son una muy buena organización", comentó Edwin Díaz. "Me lo puso fácil". Díaz llevará el número 3 en el uniforme en honor a sus tres hijos, ya que el número 39 que usaba con los Mets está retirado en honor del miembro del Salón de la Fama, Roy Campanella.

El boricua ya pisó el césped del Dodgers Stadium

Antes de la temporada del 2023, Díaz, el mejor relevista disponible en el mercado de agentes libres, firmó un contrato de cinco años y 102 millones con los Mets, lo que estableció un récord para un relevista. Por su parte, los Dodgers han invertido grandes sumas en un relevista por segundo invierno consecutivo. En campañas anteriores, el equipo no solía gastar mucho en reforzar su bullpen, pero ha cambiado de rumbo con la adición de Tanner Scott, quien llegó en un acuerdo por cuatro años y 72 millones antes de la temporada del 2025 y ahora con Díaz para la temporada del 2026.

Sin embargo, Scott tuvo dificultades en su primera campaña en Los Ángeles, en la que tuvo promedio de carreras limpias de 4.74 y 10 salvamentos fallidos, la mayor cantidad en las Mayores. Los Dodgers confían que el zurdo de 31 años se recuperará del mal año, pero ahora tienen otra opción de primer nivel para cerrar los partidos, ya que se espera que Díaz ocupe el puesto de cerrador.

El puertorriqueño, en sus nueve temporadas en MLB con los Mariners y Mets, ha logrado algunas de las mejores campañas de un relevista en la historia y llega a la temporada del 2026 con 253 salvamentos de por vida en las Mayores, con un promedio de carreras limpias de 2.82 y 839 ponches en 519.1 entradas. Solamente tres lanzadores activos tienen más salvamentos: el cubano Aroldis Chapman (367), Craig Kimbrel (440) y Kenley Jansen (476).

A message from Edwin. pic.twitter.com/ybADMU9iQT — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) December 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui