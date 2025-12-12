El Thunder busca el trofeo que se le escapó; Knicks, Spurs y Magic también lo quieren

Las Vegas, Estados Unidos.- Shai Gilgeous-Alexander hizo todo lo que se podía hacer la campaña pasada: Llevar a los Oklahoma City Thunder al título de la NBA, ganar el título de máximo anotador, proclamarse MVP de la liga y culminar todo con el título de MVP de las Finales de la NBA. Sólo le faltaba una cosa.

Aunque suene absurdo para un equipo que terminó la temporada regular con un 68-14 y se coronó campeón, y que esta temporada igualó un récord de 24-1, la NBA Cup es sin duda un gran motivador para los Thunder. Jugaron la final de la Copa el año pasado y la perdieron. Ahora, están de vuelta en Las Vegas para las semifinales de la Copa esta temporada, sabiendo que el único trofeo que se les escapó el año pasado está a solo dos victorias de distancia.

Locked in for the NBA Cup semis ?? pic.twitter.com/hNX7zstWwj — OKC THUNDER (@okcthunder) December 11, 2025

"Sería fenomenal", dijo Gilgeous-Alexander, cuyos Thunder tienen un asombroso 88-17, incluyendo los playoffs, desde que perdieron la final de la Copa la temporada pasada contra Milwaukee. "En cada partido que juego, lo hacemos en equipo, nos levantamos por la mañana y antes de que empiece el partido queremos ganar... Siempre que tienes la oportunidad de jugar por algo y ganar, el objetivo es ganar. Siempre es la misma sensación. Así que sería fenomenal ganar, eso seguro".

Las semifinales de la Copa son el sábado, donde se medirán Nueva York contra Orlando del lado de la Conferencia Este, y San Antonio, con Victor Wembanyama de vuelta, contra Oklahoma City en el lado de la Conferencia Oeste. Los ganadores jugarán el martes por el título en la final, una que no contará en las estadísticas ni en la clasificación de la temporada.

El motivador para los partidos de Copa también es sencillo: hay dinero en juego. Los equipos que están aquí han conseguido hasta ahora 106.187 dólares en premios por jugador. Los ganadores de semifinales ven su total elevado a 212.373 dólares y, por ganar la Copa, la cifra pasa a 530.933 dólares. Así que no, el martes por la noche no contará en la clasificación, pero hay más de 300.000 dólares por jugador en juego.

Knicks y Magic están en la terna de semifinalistas

Es una muestra pequeña para el evento que está en su tercer año, pero los equipos que han llegado a Las Vegas en el pasado han insistido en que hubo beneficios tangibles y positivos. Indiana llegó a la final contra Los Angeles Lakers en 2023-24 y los Pacers dijeron que eso impulsó esa carrera hasta las finales del Este en cada una de las dos postemporadas siguientes.

Y los Thunder dijeron que perder contra Milwaukee les dio valiosas lecciones en su camino hacia el título de la temporada pasada. Los Spurs no han llegado a las Finales de la NBA desde 2014. El Magic no llega desde 2009. Los Knicks, desde 1999. La Copa no es la final, pero aquí se podrían plantar semillas para dar una idea de cómo es ese nivel.

Fuente: Tribuna del Yaqui