Estrella de los New York Mets defenderá los colores de Nicaragua en el Clásico Mundial

New York, Estados Unidos.- A poco menos de tres meses para que se ponga en marcha el Clásico Mundial de Beisbol 2026, hay una selección que pinta para ser el 'Caballo Negro' de la competencia; se trata de Nicaragua, quien no solo tendrá un manager histórico como Dusty Baker en sus banquillos, sino que también uno de los mejores peloteros de la MLB reforzará al país.

Este viernes 12 de diciembre se informó que Mark Vientos, el tercera base de los New York Mets, tiene la intención de jugar con el equipo centroamericano en el próximo Clásico Mundial en marzo próximo. Aunque es originario de Norwalk, Connecticut, Vientos es elegible para la selección nacional a través de su madre, Katy Wilmore, quien nació en dicho país.

Mark Vientos has committed to play for Team Nicaragua in the #WorldBaseballClassic! pic.twitter.com/jRwo4R8BcG — World Baseball Classic (@WBCBaseball) December 12, 2025

Aún no se han entregado; esto es una gran ventaja para la selección, cuya alineación ha necesitado una inyección de ofensiva y Vientos sería el encargado de hacerlo con una escuadra que en la pasada edición del mundial marcó una efectividad de 4.91, empatada con Italia en el octavo lugar del torneo.

Si bien es cierto que Vientos batalló durante gran parte de la temporada del 2025, el infielder ha conectado 44 metrallados en los últimos dos años con un OPS+ de 115, lo cual es un 15 por ciento mejor que el promedio de la liga. El pelotero también aportará experiencia de Grandes Ligas, algo de lo que carece la selección nacional.

Creo que todos los grupos son difíciles. Cualquiera puede vencer a cualquiera en cualquier momento. Solo espero preparar a mi equipo para jugar y tratar de ser lo mejor que puedan ser. Cuando llegas allí y tienes la oportunidad de entrenar, quién sabe cuál puede ser el resultado. Siempre jugué para ganar. Intento preparar a mis equipos para ganar", dijo Baker en el día de medios.

Cabe destacar que Baker estuvo recientemente en Guatemala, donde presenció al equipo ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos del 2025. Esa selección tenía a varios veteranos del Clásico en la plantilla, incluyendo al exjugador de Grandes Ligas Cheslor Cuthbert, Juan Montes, Benjamín Alegría y Elián Miranda.

El antesalista de los New York Mets, Mark Vientos, ha tomado una decisión que llena de orgullo a toda Nicaragua: ¡Representará a la tierra de su madre en el próximo Clásico Mundial de Béisbol! pic.twitter.com/Qzai9liXhr — Selección de Nicaragua (@selebeisbolnic) December 12, 2025

"No tenemos mucho tiempo para prepararnos. Los muchachos probablemente tengan tres semanas. Sin ponerles demasiadas cosas en la cabeza, queremos que sean lo más naturales posible, pero intentar mejorarlos en un corto período de tiempo", afirmó Baker.

Fuente: Tribuna del Yaqui